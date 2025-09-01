Alex Arce regresa a la Selección paraguaya, pero se pierde un partido clave en la Lepra

El goleador de Independiente Rivadavia, Alex Arce, fue convocado a la selección de Paraguay por Gustavo Alfaro para afrontar la última doble jornada de Eliminatorias. El conjunto albirrojo busca asegurar su plaza para la Copa del Mundo 2026.

Paraguay buscará sellar su clasificación directa al Mundial 2026 y Alex Arce es una carta de gol a tener en cuenta. Sin embargo, el delantero llega con poco actividad, ya que desde que sufrió un desgarro de grado 1 en el partido ante Estudiantes de La Plata, se perdió los últimos tres partidos de Independiente Rivadavia, uno por su lesión ante Boca y los encuentros frente a Tigre y Argentinos Juniors por decisión de Berti.

La noticia es agridulce para el equipo del Parque, la buena es que en los últimos partidos su lugar fue ocupado por Fabrizio Sartori, quien cumplió con creces y marcó un tanto en el triunfo del sábado ante Argentinos Juniors. La mala, que el paraguayo se perderá el encuentro ante Tigre por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se disputará en la cancha de Newell's, en Rosario, el próximo viernes 5 de septiembre a las 21.15.

Los rivales de Paraguay en las Eliminatorias El atacante de 30 años, que retornó al club mendocino para el inicio del Clausura, integrará la nómina de Gustavo Alfaro para los compromisos frente a Ecuador en Asunción, que se disputará el próximo jueves 4 de septiembre, y contra Perú en Lima, el martes 9.