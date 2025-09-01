Fabrizio Sartori, el cumplidor que jamás perdió el puesto en la cancha y siempre la pelea desde atrás

Fabrizio Sartori llegó a Independiente Rivadavia en febrero de 2024, luego del ascenso de la Lepra a la Primera División. Se sumó en el primer mercado de pases del Azul en la máxima categoría. Antes, había pasado por las divisiones menores de Talleres de Córdoba y de Newell's Old Boys de Rosario .

El delantero tiene apenas 23 años, pero ya un buen recorrido. Por ahora, no ha podido encontrar la continuidad necesaria para asentarse como titular, pero la pelea día a día y generalmente, da la sensación de que merece más de lo que consigue.

Adentro de la cancha es un luchador. Va a todas, pelea, juega, intenta, presiona y, además, hace goles. Pero, en este año y 7 meses en la Lepra, siempre fue "suplente de". Ni ahora Alfredo Berti , ni antes Rodolfo De Paoli, ni después Martín Cicotello le dieron la confianza para ser titular indiscutido.

Y da la sensación de que, desde que la Lepra está en Primera, ninguno de los delanteros centro hizo más mérito que él para ocupar ese lugar en la cancha.

Y pasaron varios: desde Mauricio Asenjo a Juan Ignacio Barbieri, pasando por Fernando Romero, Jorge Sanguina, Victorio Ramis, Franco Di Santo y Federico Castro, hasta Alex Arce. Este último, con la chapa y la jerarquía de un futbolista de selección que se convirtió en ídolo de la Lepra en el ascenso del 2023.

El resto, ninguno hizo más mérito que Sartori, pero la mayoría tuvo más chances que él. Ahora, con Arce entre algodones, volvió a decir presente y anotó el primer tanto del equipo ante Argentinos Juniors, en su tercer partido como titular en el certamen.

Sartori lleva disputados en Independiente Rivadavia 31 partidos. De esos, sólo 10 fueron como titular. En el resto, sólo entró un puñado de minutos y, generalmente, con el equipo perdiendo. Al mismo tiempo, en sus estadísticas figuran 6 goles con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Arce, el indiscutido

A pesar del buen rendimiento de Fabrizio Sartori, en el último mercado de pases se sumó nuevamente Alex Arce al plantel azul. El paraguayo, por lo hecho en la Primera Nacional 2023, en la campaña del ascenso, es de los últimos ídolos de la Lepra. También, porque arrancó el 2024 en Primera con todo antes de irse a Liga de Quito.

Por esto, y más allá de que no ha mostrado toda su jerarquía aún desde que regresó de Ecuador, su lugar en el equipo titular es indiscutido.

A partir de estos datos, y del análisis de la situación, lo que está claro es que Sartori nunca perdió el puesto en la cancha y que ha tenido pocas chances para demostrar. Entonces, de cara al futuro surgen algunas preguntas: ¿Tendrá más posibilidades? ¿Berti le dará más minutos? ¿Pueden jugar juntos con Arce y Villa en el ataque? Las respuestas las tiene el entrenador.