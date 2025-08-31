Los dos resultados que celebra el Tomba y uno que lamenta la Lepra, con la mira puesta en tablas diferentes

El Tomba se vio favorecido por las derrotas de Aldosivi y Talleres, mientras que la Lepra salió de puestos de Sudamericana por la victoria de Deportivo Riestra.

El Tomba, que visitará a Platense este lunes a las 19:15, afrontará el encuentro con mayor tranquilidad tras conocerse los resultados de Aldosivi y Talleres de Córdoba, lo que asegura su lugar fuera de la zona de descenso más allá del resultado. En tanto, la victoria de Riestra dejó a la Lepra momentáneamente afuera de la clasificación a la Sudamericana.

Godoy Cruz arrastra seis fechas sin victorias en lo que va del Clausura, con tres empates y tres derrotas, lo que encendió las alarmas del elenco Bodeguero en la tabla anual. Sin embargo, ahora tendrá la oportunidad de sumar y despegarse algo más de sus perseguidores, Aldosivi y Talleres, que perdieron sus respectivos encuentros frente a Boca y Deportivo Riestra.

De esta forma, el Tomba, al mando de Walter Ribonetto, podría sacar hasta cinco puntos de ventaja, tanto sobre los marplatenses como de los cordobeses, e incluso superar a algún rival más, como Sarmiento de Junín, que igualaba sin tantos ante Rosario Central cuando el encuentro fue suspendido por la tormenta. Cabe destacar que el Tiburón cayó 2 a 0 a manos de Boca en Mar del Plata, con tantos de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, y que los cordobeses perdieron en el Kempes 1 a 0 frente a Riestra.

Por ahora, la Lepra se queda sin Sudamericana Matías Fernández Lepra Matías Fernández marcó el gol del triunfo de Independiente Rivadavia ante Argentinos, pero la Lepra sigue afuera de la Sudamericana. Claudio Gutiérrez / MDZ

Por el lado de la Lepra, que obtuvo un gran triunfo ante Argentinos Juniors con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández el sábado, había recuperado en forma parcial su lugar en puestos de clasificación a la Sudamericana, pero estaba expectante de que Talleres obtuviera un buen resultado ante Deportivo Riestra para conservar la plaza. Sin embargo, el tanto del ingresado Jonatan Goitía rompió con el pronóstico y le dio la victoria al Malevo.