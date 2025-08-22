Un problema menos: el lado positivo de la dolorosa eliminación del Tomba en la Sudamericana

La derrota de Godoy Cruz ante Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte , este jueves por la noche, le puso fin al sueño internacional de un Expreso que se había ilusionado, pero que no le alcanzó frente a la jerarquía del rival y terminó quedándose en el camino, más rápido de lo esperado.

Había expectativa con lo que podía hacer el equipo en la Copa Sudamericana , tras finalizar la fase de grupo en el primer lugar, incluso por encima del Gremio de Brasil , pero en el mano a mano con el Mineiro no pudo.

Más allá de que una derrota, con eliminación del certamen, nunca es buena para ningún equipo, da la sensación de que para este Godoy Cruz , por como viene la temporada, puede ser un alivio. ¿Por qué? Porque el pésimo Torneo Apertura , sumado al arranque del Clausura , lo pusieron en una situación muy comprometida con el descenso y ya no puede darse el lujo de seguir dejando puntos en el camino en el certamen local.

Desde este momento, hasta el final de la temporada el equipo que ahora dirige Walter Ribonetto tendrá un sólo objetivo: mantener la categoría. Y esa es la buena noticia. Ya no tendrá que distribuir fuerzas, ya no tendrá que poner la cabeza en sitios diferentes. De alguna manera, es un alivio.

Walter Ribonetto llegó a Godoy Cruz para cambiarle la cara. Para cambiar la imagen que dejó Esteban Solari y para empezar a conseguir mejores resultados. Por ahora, no ha podido. Tres partidos, tres derrotas, con la salvedad de que fueron los dos cruces ante el Mineiro , uno en Brasil, y con River en el Monumental. Aunque, más allá de esos datos negativos del arranque de Tino como entrenador, la cosa viene mal hace rato.

Godoy Cruz no gana desde el 6 de mayo, cuando venció 1 a 0 a Sportivo Luqueño de Paraguay por la Sudamericana. Aunque en el torneo local no consigue sumar de a tres desde el 28 de abril, en el triunfo ante Atlético Tucumán. Más allá del parate por el Mundial de Clubes, pasaron bastantes partidos en el medio. De hecho, de los últimos 15 encuentros, contando ambas competiciones, sólo ganó esos dos. Una cosecha preocupante.

Al mismo tiempo, contando sólo el certamen local, los datos son tremendos: de 21 partidos en el año, sólo ganó 3. En el Apertura, venció a Vélez, a Barracas Central y a Atlético Tucumán. En lo que va del Clausura, empató tres y perdió dos. Es decir, 3 puntos de 15 posibles. Todo esto explica la realidad del Expreso y su situación actual respecto al descenso.

Hoy, San Martín de San Juan es el más complicado, porque está último en la tabla de promedios y en la tabla anual de la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el torneo terminase hoy, el Verdinegro estaría perdiendo la categoría por los promedios y por la tabla anual Talleres de Córdoba y Aldosivi deberían jugar un desempate para determinar quien baja a la Primera Nacional.

Y es justamente en la acumulada del año donde está en problemas Godoy Cruz. Porque el Expreso tiene 20 puntos en el año, sólo dos más que Talleres y Aldosivi, que tienen 18 unidades. La situación, que no parecía tal a principio de año, es muy compleja.

El Tomba tiene con qué. Tiene plantel para afrontar este desafío. Más allá de los resultados negativos de los últimos encuentros dio la sensación de que futbolísticamente, con la llegada de Ribonetto y con Santino Andino como bandera, aparecieron detalles que el equipo no tenía son Solari.

Le quedan por delante 11 finales. La primera será con Vélez Sarsfield, en casa, el lunes a las 17. No tiene margen de error. Tiene que reaccionar urgente si no quiere llegar a sufriendo a la recta final.

La derrota con Mineiro fue, al final, un problema menos para el Expreso.