El Tomba se despidió de la Sudamericana, pero deberá cambiar el chip para afrontar un partido clave ante Vélez
Godoy Cruz cayó frente a Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana. Ahora el Tomba deberá afrontar un partido vital frente a Vélez Sarsfield.
Godoy Cruz cayó frente a Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana, aunque con la frente en alto. Sin embargo, ahora el Tomba deberá afrontar un partido trascendental frente a Vélez Sarsfield por el Clausura, con la necesidad imperiosa de sumar para alejar rápidamente a los fantasmas del descenso, pese a su buen promedio.
La caída en el Gambarte es un golpe duro para el equipo de Walter Ribonetto, pero también se sabía que ante un rival de peso, y con el resultado adverso del partido de ida, podía suceder. Así y todo, el Tomba asumió el protagonismo, sobre todo en el primer tiempo, y acorraló en su campo al conjunto brasileño. Lamentablemente, el local hizo el desgaste, pero no pudo convertir, aunque contó con una muy clara situación que Everson le tapó a Santino Andino y con algunas aproximaciones a través de Agustín Auzmendi.
Godoy Cruz hizo el desgaste, pero Mineiro convirtió el gol
En el inicio de la segunda parte, Natanael conectó un remate violento y esquinado, imposible de desviar para Franco Petroli pese a su estirada, y el encuentro se hizo cuesta arriba para el Expreso.
A lo largo de esa etapa, el conjunto mendocino volvió a adueñarse de la pelota, pero le costó demasiado generar situaciones de gol ante un rival bien parado que apostó a contragolpear para intentar liquidar la serie. Cerca del final, tuvo una el Bodeguero a través de un centro de Pol Fernández y un desvío que casi mete en el primer palo, pero Everson se erigió en figura y desvaneció la ilusión tombina con una gran atajada.
Sobre el final, la expulsión infantil de Montoya y algunas discusiones entre los jugadores dejaron en evidencia la impotencia del local ante el resultado. Finalmente, fue triunfo para Atlético Mineiro, que, aunque casi no inquietó sobre el arco de Petroli, llegó al gol, fue equilibrado, se defendió y dejó pasar los minutos con oficio para meterse en los cuartos de final de la Sudamericana.
Se viene un duelo clave para el Tomba, que busca alejarse de la zona roja
Después de la meritoria participación en la Sudamericana, donde Godoy Cruz lideró su grupo aun ante la presencia de otro gigante brasileño como Gremio de Porto Alegre e hizo una serie aceptable ante el Galo de Belo Horizonte, el Bodeguero deberá cambiar el chip rápidamente. Y es que este lunes recibirá a Vélez en un partido de vital importancia a partir de las 17, otra vez en el Gambarte.
A diferencia de lo demostrado en la copa internacional, el Tomba arrastra una pobre campaña en la Liga Profesional y suma apenas 20 unidades en la tabla anual que lo ponen apenas dos puntos por encima de Aldosivi y de Talleres de Córdoba, que hoy por hoy deberían jugar un desempate para determinar una salvación y un descenso.