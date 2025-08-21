El Tomba se despidió de la Sudamericana, pero deberá cambiar el chip para afrontar un partido clave ante Vélez

Godoy Cruz cayó frente a Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana. Ahora el Tomba deberá afrontar un partido vital frente a Vélez Sarsfield.

Los hinchas del Tomba acompañaron al equipo y volverán a estar presentes el lunes frente a Vélez Sarsfield.

Godoy Cruz cayó frente a Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana, aunque con la frente en alto. Sin embargo, ahora el Tomba deberá afrontar un partido trascendental frente a Vélez Sarsfield por el Clausura, con la necesidad imperiosa de sumar para alejar rápidamente a los fantasmas del descenso, pese a su buen promedio.

La caída en el Gambarte es un golpe duro para el equipo de Walter Ribonetto, pero también se sabía que ante un rival de peso, y con el resultado adverso del partido de ida, podía suceder. Así y todo, el Tomba asumió el protagonismo, sobre todo en el primer tiempo, y acorraló en su campo al conjunto brasileño. Lamentablemente, el local hizo el desgaste, pero no pudo convertir, aunque contó con una muy clara situación que Everson le tapó a Santino Andino y con algunas aproximaciones a través de Agustín Auzmendi.

Pol Fernández Tomba Pol Fernández tuvo una de las situaciones más claras para el Bodeguero. Claudio Gutiérrez / MDZ Godoy Cruz hizo el desgaste, pero Mineiro convirtió el gol En el inicio de la segunda parte, Natanael conectó un remate violento y esquinado, imposible de desviar para Franco Petroli pese a su estirada, y el encuentro se hizo cuesta arriba para el Expreso.

A lo largo de esa etapa, el conjunto mendocino volvió a adueñarse de la pelota, pero le costó demasiado generar situaciones de gol ante un rival bien parado que apostó a contragolpear para intentar liquidar la serie. Cerca del final, tuvo una el Bodeguero a través de un centro de Pol Fernández y un desvío que casi mete en el primer palo, pero Everson se erigió en figura y desvaneció la ilusión tombina con una gran atajada.

Sobre el final, la expulsión infantil de Montoya y algunas discusiones entre los jugadores dejaron en evidencia la impotencia del local ante el resultado. Finalmente, fue triunfo para Atlético Mineiro, que, aunque casi no inquietó sobre el arco de Petroli, llegó al gol, fue equilibrado, se defendió y dejó pasar los minutos con oficio para meterse en los cuartos de final de la Sudamericana.