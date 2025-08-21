La Lepra necesita goles para volver al triunfo y Berti tomó una decisión: viaja Alex Arce

Con la necesidad de volver al triunfo, la Lepra visitará a Tigre este viernes en Victoria, por la sexta fecha del Clausura, con el regreso de Alex Arce.

Con la necesidad de volver al triunfo, la Lepra visitará a Tigre este viernes a las 20 en Victoria por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en un duelo clave. Para ello, Alex Arce viajará a Buenos Aires y resta por confirmar si estará entre los titulares o aguardará en el banco de suplentes tras su lesión.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio José Dellagiovanna, más conocido como Monumental de Victoria. Allí, los Azules buscarán un triunfo para acomodarse en el grupo A del Torneo Clausura, donde suman apenas cuatro unidades, una más que el último Aldosivi, e ilusionarse otra vez con la posibilidad de clasificarse a una copa internacional por primera vez en su historia.

Por su parte, Tigre suma siete unidades en el torneo y 34 en la tabla anual, tres más que la Lepra, por lo que está en zona de clasificación a la Sudamericana.

Alex Arce, la esperanza Azul de cara al duelo con el Matador Si bien Alex Arce apenas convirtió un gol en cuatro partidos desde su regreso a Independiente Rivadavia, nadie duda de que es la referencia de ataque por naturaleza y la esperanza de gol del equipo. De esa manera, para un partido que en el parque se considera fundamental para las aspiraciones del equipo, el goleador tenía que estar presente pese a su reciente lesión.

Cabe recordar que el delantero paraguayo sufrió un desgarro de grado 1 tras la derrota ante Estudiantes de La Plata que le impidió estar en el partido frente a Boca Juniors. Sin embargo, el escaso peso ofensivo mostrado por el equipo ante los Xeneizes lleva a la necesidad de apostar por Arce, quien ha dado sobradas muestras de su capacidad goleadora, tanto en la Lepra como en su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador.