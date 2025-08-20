Las chicas de la Lepra y una secuencia insólita: salieron campeonas, les robaron todo y luego recuperaron una parte

En un puñado de días, las chicas del equipo femenino de Independiente Rivadavia vivieron un vaivén de emociones. De un título, a la tristeza porque le robaron todo y a la alegría por haber recuperado gran parte de lo que le habían arrebatado.

La secuencia parece de película, pero fue real. Y lo contaron las propias protagonistas en las redes sociales en los últimos días.

El domingo por la tarde, la Lepra jugó una final y la ganó. Con un tanto de Dámaris Prieto, Independiente Rivadavia venció a Sporting Victoria de San Luis 1 a 0 y se coronó campeón del Torneo Regional de la zona Cuyo .

El título le permite ahora ser parte de la Zona A de la fase final del Torneo Regional , etapa donde chocará con las campeonas de Patagonia, Buenos Aires Pampeana Sur y Buenos Aires Pampeana Norte. Al mismo tiempo, se medirá con las mejores del país en la Copa Federal de Desarrollo AFA , certamen que se llevará adelante en el predio de Ezeiza.

Hasta allí, todo fantástico para las chicas. ¿Qué pasó después del título? Las jugadoras denunciaron a través de las redes que les abrieron un auto en las inmediaciones de Arístides Villanueva y Olascoaga, en Ciudad, y les robaron toda la ropa de juego del equipo.

"Nos robaron pertenencias de jugadoras (botines, zapatillas, ropa de entrenatmiento) y se llevaron toda la ropa de juego del fútbol femenino de Independiente Rivadavia. La tristeza es absoluta, veníamos de ser campeonas en San Luis, del Torneo Regional", expresaron.

Al mismo tiempo, enumeraron la indumentaria sustraída: "16 camisetas azules, 16 camisetas blancas, 16 camisetas rosadas, 2 camisetas de arquero color verde, con short verde, 2 camisetas de arquero color naranja, con short naranja, 16 shorts azules, 16 shorts blancos y aprox. 16 pares de media".

¡AYUDEN A DIFUNDIR! Nos robaron toda la ropa de juego del @FutFemeninoCSIR



Juegos de camisetas azules, blancas y rosadas; camisetas y shorts de arqueras verdes y naranjas; juegos de shorts azules y blancos; medias.

La publicación, que se realizó el lunes a la mañana, se viralizó y rápidamente todo el mundo lepra se puso en campaña para intentar ayudar a las chicas.

Dos días después, la buena noticia

Este miércoles por la mañana, por el mismo medio, las chicas contaron que recuperaron parte de lo robado, que se encontraba tirado en un zanjón de Godoy Cruz.

"¡ENCONTRAMOS CASI TODA LA ROPA! La noche del martes nos dieron aviso de que posiblemente estaba nuestra ropa tirada en un zanjón ubicado en Godoy Cruz. Hasta ahí fuimos y efectivamente luego de algunas horas de búsqueda encontramos casi todo el juego azul, los juegos de ropa de las arqueras, algunas medias y el juego de camisetas blanco ¡completo!", contaron emocionadas las jugadoras azules, junto a un video donde se las ve a ellas mismas sacando la ropa del lugar.

¡ENCONTRAMOS CASI TODA LA ROPA!



La noche del martes nos dieron aviso de que posiblemente estaba nuestra ropa tirada en un zanjón ubicado en Godoy Cruz.



SIGUE pic.twitter.com/7Kroa7Auvf — Fútbol Femenino CSIR (@FutFemeninoCSIR) August 20, 2025

Pero la buena noticia no fue completa ya que "todavía nos falta encontrar el juego de 16 camisetas rosadas, los 16 shorts blancos y un juego de 10 pecheras fluor amarillas", según comentaron en la publicación.

"Agradecemos a todos los clubes que se pusieron a disposición, al pueblo leproso, a los medios y a quienes difundieron para poder llegar a encontrar una gran parte de la indumentaria. También queremos agradecer a los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, los policías y padres que se acercaron anoche para ayudarnos a buscar", destacaron.

Y completaron: "Mención a nuestra jugadora Oriana Scacia y la ayudante de campo Adriana Oyarce que no dudaron en meterse al agua para sacar la ropa que estaba ahí. ¡GRACIAS! Seguimos con esperanza de encontrar lo que nos falta. Cualquier dato no duden en contactarnos".