La Lepra no estuvo a la altura de la fiesta en el Malvinas y fue goleada por el peor Boca

La Lepra fue goleada en el Malvinas Argentinas por un Boca que llegaba necesitado en el Torneo Clausura y no mostró gran nivel para llevarsa tan amplia ventaja. Un planteo mezquino, falta de ideas, errores clave y una mala noche de Centurión sentenciaron la historia.

En el primer tiempo se vio un Independiente Rivadavia muy contenido, con buen manejo de pelota en varios tramos, pero sin ideas para generar situaciones de gol sobre el arco de Marchesín.

La línea de 4 en la mitad de la cancha cumplió en el rol de darle equilibrio al equipo ante el cambio de esquema, pero sorprendió la decisión de Berti de dejar en el banco a Matías Fernández en un partido en el que se esperaba contar con su presencia para buscar desequilibrio. Dio la sensación de que se trató de una "medida preventiva", como si el rival fuera un Boca de otros tiempos, más allá de la presencia de ciertas figuras.

Sebastián Villa fue quien preocupó a la defensa Xeneize, pero solo pudo enviar varios centro al área que hicieron extrañar al lesionado Alex Arce. Por su parte, Boca , aunque sin lucir, fue más práctico y logró inquietar por las bandas, con las subidas de Aguirre por la derecha y las proyecciones de Blanco por la izquierda, que no pudieron resolver Gómez ni Souto.

De esa manera, la visita contó con una clarísima situación que desperdició Cavani al no poder conectar la pelota, algo que le viene sucediendo con frecuencia, y después llegó al gol con un centro atrás y una desafortunada intervención de Centurión.

Cerca del primer cuarto de hora de la etapa complementaria Berti mandó a la cancha a Retamar y a Fernández para buscar mayor profundidad y la Lepra recobró el protagonismo. Más tarde, ante la carencia de una referencia en el área, el entrenador apostó por Barbieri en lugar de Ortega y el equipo comenzó a exponerse más para ir por el empate.

Sin embargo, pese al dominio territorial, continuó la carencia ofensiva y la visita con muy poco se las arregló para generar las más claras hasta liquidar el pleito en un contragolpe, ante las dudas de la defensa y del arquero, justo cuando se había desatado, otra vez, la fiesta en las tribunas con pirotecnia y fuegos artificiales. Y para cerrar una noche para el olvido de los Azules, llegó el tercero a través de Velasco.

Curiosamente, el equipo de Russo no jugó mejor que a lo largo de la mala racha que arrastraba sin triunfos, sino que fue Independiente el que no estuvo a la altura de un partido que se presentaba ideal para despegar en el Clausura.