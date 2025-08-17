La Lepra necesita sumar de a tres e intentará aprovecharse del mal momento de Boca
La Lepra recibirá a Boca Juniors por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura en el estadio Malvinas Argentinas desde las 20:30.
Independiente de Rivadavia recibirá a Boca Juniors en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas desde las 20:30. La Lepra solo pudo vencer a los Xeneizes en el torneo Nacional de AFA de 1973.
El conjunto de Alfredo Berti llega a este encuentro luego de una derrota por 2 a 1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante, con un rendimiento flojo, por lo que buscará revertir su imagen ante Boca en una jornada donde se aguarda una gran marco de público. Además, la presencia del colombiano Sebastián Villa aparece como la principal carta de los Azules para derrotar a los Xeneizes, pese a la ausencia de Alex Arce por lesión.
Por su parte, el elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un empate 1 a 1 frente a Racing Club de Avellaneda. En esa jornada, Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro para un equipo más que necesitado.
El cuadro comandado por Miguel Russo, quien parece estar en la cuerda floja, tendrá que realizar un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza en busca de enfriar una dura situación en el Clausura, donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo con tan solo 3 unidades.
Las probables formaciones de la Lepra y los Xeneizes
Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Fecha 5.
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil y Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
- Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero
- Horario: 20:30