Victorio Ramis ya trota y los hinchas de la Lepra se ilusionan con un pronto regreso tras una dura lesión

Victorio Ramis atraviesa una etapa clave en su recuperación, luego de la grave lesión que sufrió el 27 de marzo ante Racing. El regreso, cada vez más cerca.

Victorio Ramis atraviesa una etapa clave en su recuperación, luego de la grave lesión que sufrió el pasado 27 de marzo, y los hinchas de la Lepra ya se empiezan a ilusionar con su regreso. El delantero de Independiente Rivadavia tuvo una luxofractura en el tobillo izquierdo en el duelo frente a Racing Club.

La jugada desafortunada fue en el partido que Independiente Rivadavia venció a Racing 2 a 1 con dos tantos de Juan Ignacio Barbieri. Sin embargo, no todo fue alegría en aquella jornada para los Azules del parque, ya que Ramis tuvo que salir del campo tras disputar una pelota con Juan Nardoni.

Ramis en el suelo tras sufrir la grave lesión que lo mantiene alejado de las canchas en el partido frente a Racing Club. En la cuenta oficial de Independiente Rivadavia en X, se publicó un mensaje acompañado del video con los movimientos del delantero alrededor de una de las canchas de la Ciudad Deportiva en Carrodilla: "Paso a paso, Pipe Después de una dura lesión, Ramis vuelve a trotar en Ciudad Deportiva. La Lepra está con vos en este camino".

El video que emociona a los hinchas Victorio Pipe Ramis Lepra El gol que lo llevó a la idolatría y los números de Ramis en la Lepra Pipe Victorio Ramis, de 31 años, lleva 86 partidos disputados con la camiseta de Independiente Rivadavia, en los cuales convirtió 9 goles, entre la Primera Nacional, la Liga Profesional y la Copa Argentina. Su mayor logro en el club es haber conseguido el ascenso a Primera División, donde fue titular a lo largo de la campaña.