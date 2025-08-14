La advertencia Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por la "mística" de Estudiantes en la Libertadores: "Hay que tener..."

Tras el triunfo agónico de Estudiantes ante Cerro Porteño en Paraguay, Eduardo Domínguez fue cauto al analizar el partido y la situación del equipo en la serie.

Tras una primera mitad de año deslucida, en la que hasta llegó a hablarse de su salida, Eduardo Domínguez logró reencaminar a Estudiantes de La Plata en este segundo semestre del 2025. Puntero junto a Barracas en la Zona A del Clausura con 9 puntos, acumula 4 victorias consecutivas; la más reciente, este miércoles contra Cerro Porteño por Copa Libertadores.

En un partido parejo en el que fue levemente superior, pero todo apuntaba a un empate sin goles, el Pincha logró imponerse 1-0 de manera agónica con un penal de Santiago Ascacibar en tiempo de descuento. De este modo, se llevó una modesta pero importante ventaja para definir la serie como local el próximo miércoles en el estadio UNO.

Eduardo Domínguez habló sobre la "mística" tras el triunfo de Estudiantes Eduardo Domínguez habló sobre la "mística" tras el triunfo de Estudiantes Por la forma en la que se dio la victoria, al DT le preguntaron en conferencia de prensa por la famosa e histórica "mística" del club en la Libertadores, pero se mantuvo cauto: "Hay que tenerle respeto a esa palabra", advirtió. "Hicimos un buen partido. El equipo creyó hasta el final, nunca dudó. Es una serie de 180 minutos, pero se vio reflejado que vinimos a ganar el partido y a buscar hacer la diferencia acá. Buscamos siempre por diferentes caminos", agregó en el mismo sentido.

En cuanto al análisis del encuentro, Domínguez añadió: "Tuvimos parte del control del juego. Ellos son rápidos y peligrosos, sobre todo en las pelotas largas. Nos taparon bien los caminos cuando intentábamos los ataques rápidos. No fuimos certeros en el área, a pesar de que pudimos controlar el juego en varios momentos".