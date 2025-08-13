La Lepra piensa en Boca: qué dijo Alfredo Berti sobre cómo controlar a Leandro Paredes

Independiente Rivadavia tiene por delante un compromiso más que importante: el domingo desde las 20.30 en el Malvinas Argentinas , recibe a Boca Juniors , por la fecha 5 del Torneo Clausura con la obligación de poder ganar de local por primera vez en el certamen.

Es que la Lepra, que arrancó la segunda mitad del 2025 con 4 puntos de 12 posibles en el campeonato local , sigue buscando la forma de mejorar en lo futbolístico y de encontrar mejores resultados. Y este encuentro puede ser el puntapié inicial para eso.

Alfredo Berti , su entrenador, mientras busca el equipo, habló del presente del Azul del Parque y del encuentro que se viene ante los de Miguel Ángel Russo . El DT brindó una entrevista este martes en DSPORTS Radio FM 103.1 y destacó sobre el choque del domingo: "Vamos a enfrentar a un buen equipo y trataremos de hacer un buen partido. Estamos bien y el partido con Estudiantes es un gran aprendizaje para nosotros y esperamos poder estar a la altura ante Boca".

Al mismo tiempo, se refirió del exfutbolista del Xeneize , que ahora es el líder indiscutido de su equipo y sentenció: " Sebastián (Villa) se ha transformado en un gran capitán y ya no juega tan de extremo, sino que juega con más libertad en el ataque. Está en un buen momento y siempre busca mejorar y aprender".

"Es una semana especial porque jugar contra esta clase de equipos siempre te genera algo distinto. Trataremos de seguir potenciando lo que venimos haciendo nosotros y de darle valor", confesó el entrenador.

Por otro lado, Berti contó cómo debe jugarse el encuentro frente a Boca y dijo: “Ante equipos que tienen la jerarquía que tiene Boca, uno tiene que estar concentrado al máximo durante los 90 minutos. El fútbol argentino es muy parejo, dinámico e intenso y cada partido tiene su dificultad. Con los jugadores que juegan bien como Paredes, hay que tratar de estar cerca de él y de ir tapándole los receptores".

Y agregó: "Buscaremos que Boca juegue lo más lejos posible de nuestro arco y haremos el partido que a nosotros nos convenga. Si bien está en una mala racha, Boca tiene dos futbolistas por puesto y que son de mucha jerarquía. Si un futbolista juega en Boca, es porque algo tiene".

Asimismo, el rosarino volvió a hablar del Azul y de sus jugadores y resaltó: "Hay futbolistas que están atravesando sus primeros meses jugando en Primera División y se están adaptando. Somos un equipo luchador y con sacrificio. Se vive en un mundo en el que todo tiene que darse rápido y eso pesa en los entrenadores".

Por último, respaldó al cuestionado DT Xeneize, que aún no gana desde que asumió en esta etapa en Boca y manifestó: "Miguel (Russo) es alguien con mucha espalda y mucha sabiduría, no hace falta defenderlo porque es alguien importante en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol cambió y hoy en día se necesita que todo sea rápido. Antes no se daba de esta manera, pero uno tiene que ir acostumbrándose a lo que se va dando".

Las modificaciones que piensa Berti en la Lepra

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, está obligado a cambiar para jugar ante Boca. Primero, por la lesión de Alex Arce (desgarro) y segundo, porque necesita que su equipo mejore desde lo futbolístico.

Arce tiene un reemplazante natural en el plantel y es un hecho que el entrenador acudirá a él: se trata de Fabricio Sartori. Allí no habrá sorpresas. Al mismo tiempo, pensando en mejorar al equipo, el DT tiene varias cuestiones en mente de cara al encuentro con el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo.

mati fernandez Mati Fernández será titular ante el Xeneize. Prensa CSIR

Primero debe pensar en los laterales. Luciano Gómez es una fija y Pedro Souto es el que aún no conforma. La alternativa allí sería Gómez por izquierda y Mauricio Cardillo por derecha, aunque este último ingresaría en la zona de volantes y la defensa seguiría tal cual está.

En el mediocampo, hay dos nombres que no se tocan: Tomás Bottari y Maxi Amarfil. El tercero en cuestión tiene todos los boletos para ser el que espere su oportunidad en el banco de suplentes a partir del próximo encuentro: Thomas Ortega. ¿Qué piensa hacer Berti allí? Poner a Cardillo por Ortega como volante interno es la primera opción y Matías Fernández ocuparía el lugar de Nicolás Retamar, pero como enlace, no como extremo. En ese caso, la Lepra jugaría con cuatro mediocampistas y Sebastián Villa y Sartori como delanteros.

Aunque también existe la posibilidad de que Fernández ingrese por Ortega y Retamar siga en cancha. Allí, el DT no tocaría el 4-3-3, con el ex Excursionistas como interno.

Berti sigue acomodando piezas y tiene un par de días más por delante para definir el equipo que saltará al Malvinas Argentinas el domingo. De acuerdo a estas probables modificaciones, el once titular que se perfila es el siguiente: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabricio Sartori.

Aunque existe la posibilidad de que el once inicial sea: Centurión; Gómez, Villalba, Studer y Souto (o Cardillo); Fernández, Bottari, Amarfil; Retamar, Villa y Sartori.