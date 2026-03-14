Susto en el Ascenso: tras un topetazo, un jugador de Racing de Córdoba golpeó su cabeza contra un paredón
En el primer minuto de Racing de Córdoba ante Almirante Brown, Leandro Córdoba sufrió un duro golpe. Por suerte pudo continuar y hasta marcó un gol.
Este viernes arrancó la fecha 5 de la Primera Nacional (la cuarta que se juega, ya que la 4 quedó postergada por el lockout de la AFA). Y en el primer partido de la jornada, en el que Racing de Córdoba venció 2-1 como local a Almirante Brown, se vivió un fuerte susto que, afortunadamente, no pasó a mayores.
Es que el jugador blanquiceleste Leandro Córdoba sufrió un duro golpe en la cabeza el arranque del cotejo contra un paredón y generó una gran preocupación entre sus compañeros, los hinchas y hasta los futbolistas rivales. Por suerte, no se trató de un choque comprometedor y todo quedó en la impresión inicial.
Un jugador de Racing de Córdoba golpeó su cabeza contra un paredón
La acción se produjo de inmediato, en el primer minuto de juego. El joven delantero de 20 años fue a disputar una pelota en el fondo de la cancha y el defensor de la Fragata Gerardo Alegre le dio un topetazo para proteger la posición. Producto de la embestida, el hombre de la Academia de Nueva Italia cayó y fue a dar directo contra uno de los muros laterales, que estaba muy cerca del campo de juego.
Tras el impacto, el juego estuvo frenado unos minutos hasta que finalmente el futbolista pudo reincorporarse y, para alegría y alivio de todos los presentes, continuó jugando con normalidad, como si nada hubiera sucedido. De hecho, pudo finalizar el encuentro y terminó siendo determinante para su equipo.
Es que en el segundo tiempo, a los 58 minutos, Córdoba marcó el segundo gol de Racing para dar vuelta el resultado -Almirante había comenzado ganando con un tanto de Marcos Abreliano a los 43', mientras que Pablo Chavarria anotó el empate parcial a los 50'-. De este modo, el elenco cordobés sumó su segunda victoria del año y alcanzó provisoriamente la cuarta posición de la Zona A con 7 puntos.