Susto en el Ascenso: tras un topetazo, un jugador de Racing de Córdoba golpeó su cabeza contra un paredón

En el primer minuto de Racing de Córdoba ante Almirante Brown, Leandro Córdoba sufrió un duro golpe. Por suerte pudo continuar y hasta marcó un gol.

Hubo un fuerte susto en el arranque del partido entre Racing de Córdoba y Almirante Brown.

Es que el jugador blanquiceleste Leandro Córdoba sufrió un duro golpe en la cabeza el arranque del cotejo contra un paredón y generó una gran preocupación entre sus compañeros, los hinchas y hasta los futbolistas rivales. Por suerte, no se trató de un choque comprometedor y todo quedó en la impresión inicial.

Un jugador de Racing de Córdoba golpeó su cabeza contra un paredón Un jugador de Racing de Córdoba golpeó su cabeza contra un paredón La acción se produjo de inmediato, en el primer minuto de juego. El joven delantero de 20 años fue a disputar una pelota en el fondo de la cancha y el defensor de la Fragata Gerardo Alegre le dio un topetazo para proteger la posición. Producto de la embestida, el hombre de la Academia de Nueva Italia cayó y fue a dar directo contra uno de los muros laterales, que estaba muy cerca del campo de juego.

Tras el impacto, el juego estuvo frenado unos minutos hasta que finalmente el futbolista pudo reincorporarse y, para alegría y alivio de todos los presentes, continuó jugando con normalidad, como si nada hubiera sucedido. De hecho, pudo finalizar el encuentro y terminó siendo determinante para su equipo.