Confirmado: Godoy Cruz recibirá a Ferro en el Gambarte

El Tomba prepara su regreso al Feliciano Gambarte para el cruce ante Ferro Carril Oeste. Habrá aforo normal y el club deberá pagar una multa de entradas.

Después de varias horas de incertidumbre, finalmente se conoció la sede para el cruce entre Godoy Cruz y Ferro Carril Oeste. El encuentro se disputará en el estadio Feliciano Gambarte a las 18hs donde el Tomba volverá a presentarse en condición de local.

Durante la jornada ya se percibían señales en calle Balcarce de que el partido podía jugarse en el histórico estadio tombino. Comercios de la zona habían recibido notificación de partido, distintas disciplinas del club fueron informadas sobre la organización y algunos socios aseguraban que el club permanecería cerrado desde las 12 para comenzar con los preparativos.

Con el paso de las horas llegó la confirmación: Godoy Cruz será local en el Gambarte y el partido se jugará con aforo normal, lo que permitirá la presencia habitual de público en las tribunas.

Godoy Cruz recibiría a Ferro en el Gambarte tomba godoy cruz gambarte festejos (7) Alf Ponce Mercado / MDZ En el marco de la resolución, además, Godoy Cruz deberá afrontar una multa que consiste en el valor de 300 entradas, una medida establecida dentro de la sanción económica aplicada al club.

De esta manera, el Tomba podrá jugar en su casa, en su barrio y ante su gente, en un partido que genera mucha expectativa entre los hinchas.