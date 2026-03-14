Los dos jugadores que el Chacho Coudet quiere para River: ambos jugaron en la Scaloneta

Eduardo Coudet tiene en mente dos nombres para reforzar a River que se desempeñan hace años en Europa y que supieron sumar minutos en la Selección de Scaloni.

La era Eduardo Coudet ya arrancó en River Plate. El jueves tuvo su tan esperado debut al mando del primer equipo y su carta de presentación fue un triunfo 2-1 sobre Huracán en el Ducó. Tras apenas un partido bastante particular y muy caliente, no se pueden sacar aún conclusiones, pero el DT ya sabe que hay cosas para mejorar.

Ya habiendo tenido su estreno oficial y con más de una semana de entrenamientos, el Chacho tiene en mente algunos nombres para reforzar el plantel en puestos clave para lograr un mejor funcionamiento. Sin posibilidad de incorporar en este semestre, apunta al mercado de pases de invierno y hay dos futbolistas bien concretos en los que ya posó el ojo.

Coudet quiere a Giovanni Simeone y Franco Cervi para River Giovanni Simeone Torino Giovanni Simeone juega actualmente en el Tornino. @TorinoFC_1906 Uno de ellos es Giovanni Simeone, jugador surgido de las inferiores millonarias y que jugó en la Primera de 2013 (año de su debut) hasta 2015. Con una amplia trayectoria en la Serie A de Italia, en la que viene jugando desde 2016, actualmente defiende la camiseta del Torino, al que llegó en 2025 y en donde es el máximo artillero de la temporada con 7 tantos en 26 partidos.

Si hay algo que le está faltando la Banda en el último tiempo es el gol, especialmente por parte de los delanteros, zona en la que no consigue destacarse ninguno de los futbolistas que hay hoy en el plantel. El hijo del Cholo aparece como una gran alternativa para sumar un nombre de peso. Pero si lo quieren, deberán pagar por él, ya que tiene contrato en el elenco turinés hasta 2028. Su actual valor de mercado (según TransferMarkt) es de 5 millones de euros.

Franco Cervi Celta de Vigo Franco Cervi se desempeña desde 2021 en el Celta de Vigo. @cervi_franco El otro apuntado es un conocido de Coudet, al que ya dirigió tanto en Rosario Central entre 2015 y 2016 y en el Celta de Vigo, su actual club, entre 2021 y 2022: Franco Cervi. El volante de 31 años la tendría más fácil para llegar a River, ya que finaliza su vínculo con el cuadro gallego (en el que juega desde hace 5 temporadas) a fines de junio.