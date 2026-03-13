El Chacho Coudet tuvo un llamativo sincericidio tras su queja airada a Ramírez por el penal para Huracán

En conferencia de prensa, el Chacho Coudet fue sincero sobre su mirada desafiante contra Nicolás Ramírez tras el penal sancionado a favor del Globo.

El Chacho Coudet tuvo un cruce con Ramírez, pero en conferencia reconoció algo inédito.

En un partido con muchas polémicas, el River del Chacho Coudet se llevó tres puntos de oro del Tomás Adolfo Ducó. Con goles de Driussi y Montiel, de penal, el Millonario se impuso por 2-1 ante el Huracán de Diego Martínez.

Una de las grandes polémicas del partido se dio sobre el final del primer tiempo cuando Martínez Quarta tomó de la camiseta a Jordy Caicedo y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima a favor del Globo.

El polémico penal a favor de Huracán Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032264678177477085&partner=&hide_thread=false PENAL PARA HURACÁN POR LA FALTA DE MARTÍNEZ QUARTA A CAICEDO #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ygDL7ImTst — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026 Al ver la decisión del juez, Coudet explotó en el banco de los suplentes con gestos e insultos al aire, pero fue recién en el final del primer tiempo cuando le lanzó una mirada desafiante a Ramírez.

El llamativo sincericidio de Coudet sobre su queja aireada a Ramírez A pesar de que parecía que estaba enojado con el árbitro, en conferencia de prensa el Chacho Coudet lanzó un llamativo sincericidio sobre esa situación y reconoció que “no vio la jugada del penal”: “Todos protestábamos, pero qué sé yo, ni la vi, cuando te cobran penal en contra protestás. Siempre tratando de no pasarme, hace muchísimo tiempo que no me echan, que es algo que he mejorado bastante, pero protestar protestamos todos los entrenadores”, sentenció.