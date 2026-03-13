Video revelador: la desafiante reacción del Chacho Coudet con el árbitro Ramírez tras el penal para Huracán

Tras finalizar el PT, el Chacho Coudet fue a separar a sus jugadores y cuando lo vio a Nicolás Ramírez tuvo una picante reacción contra él. ¿Qué hizo?

En su debut como DT de River, Eduardo Coudet se llevó un valioso triunfo del Tomás Adolfo Ducó. En un partido con muchas polémicas de ambos lados, el Millonario se impuso por 2-1 ante Huracán en Parque Patricios con goles de Driussi y Montiel -de penal- mientras que Jordy Caicedo había empatado por la misma vía para el Globo.

A pesar de que los tres puntos se fueron para Núñez, el Chacho no se fue muy conforme con el arbitraje de Nicolás Ramírez, sobre todo en el primer tiempo donde le sancionaron el penal al equipo de Diego Martínez a falta de tres minutos para el final.

Cuando el juez sanciona la penal máxima, Coudet explotó con algunos insultos al aires y gestos contra el cuatro árbitro, pero lo más tenso se dio cuando su equipo estaba yéndose rumbo al vestuario. Allí, el Chacho corrió a Martínez Quarta, quien se encontraba protestándole a Ramírez, y cuando lo mandó hacia el túnel, se dio vuelta para lanzarle una mirada desafiante con una sonrisa al árbitro del encuentro.

Sin embargo, tras concluir el partido en el Ducó, y de que le cobre dos penales a River en el segundo tiempo, el exentrenador de Alavés cambió la postura y declaró que no vio nada pero había que protestar igual.

“Todos protestábamos, pero qué sé yo, ni la vi, cuando te cobran penal en contra protestás. Siempre tratando de no pasarme, hace muchísimo tiempo que no me echan, que es algo que he mejorado bastante, pero protestar protestamos todos los entrenadores”, sentenció.