Insólita secuencia: del segundo penal para River ante Huracán a la expulsión de Colidio y Carrizo

Sobre el final del encuentro, Nicolás Ramírez les mostró la roja al delantero de River y al defensor de Huracán por un encontronazo tras cobrar la pena máxima.

River Plate se impuso por 2-1 sobre Huracán en el Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura, en lo que fue el debut de Eduardo Coudet como DT del cuadro de Núñez. Fue un duelo caliente que terminó con los ánimos muy caldeados y que tuvo una insólita secuencia sobre el final en una jugada que sería definitoria.

Faltando algo más de diez minutos para el cierre, el Millonario tuvo un penal a favor por una mano de Emmanuel Ojeda. La jugada debió ser revisada en el VAR y el árbitro Nicolás Ramírez, tras ver el monitor, cobró la pena máxima y, en el mismo fallo, expulsó tanto a Facundo Colidio como a Lucas Carrizo.

Ya el disparo desde los doce pasos generó enojo en el público, puesto que unos minutos atrás había cobrado otro para la Banda, el cual malogró Juanfer Quintero. Los hinchas quemeros cantaron en contra del réferi durante varias oportunidades a lo largo de la noche y el aire realmente se podía cortar con un cuchillo.

Pero en el interín, se produjo otro incidente en el área, ya que Carrizo, al ver que se venía la pena máxima, fue a romper el punto penal para dificultar la ejecución. Colidio, que había ingresado unos minutos antes, lo observó, se le fue al humo y le pegó un fuerte empujón. Esto le terminaría saliendo caso a ambos.