La alegría del Chacho Coudet por su debut victorioso en River y su confesión sobre el penal errado por Juanfer

Eduardo Coudet se expidió tras el triunfo de River sobre Huracán en el Ducó y se refirió a la pena máxima malograda por Quintero, quien estaba recién ingresado.

Eduardo Coudet arrancó su ciclo como DT de River Plate con un trabajoso triunfo por 2-1 sobre Huracán en el Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura. En un duelo muy caliente y con varias situaciones polémicas, se terminó quedando con tres puntos vitales para iniciar la nueva era y encarar una levantada muy necesaria para el equipo.

Sebastián Driussi en el primer tiempo y Gonzalo Montiel de penal en el segundo fueron los autores de los goles de la victoria millonaria. Además, Juan Fernando Quintero, en su primera incidencia tras ingresar a los 70 minutos, malogró un pena máxima cuando el marcador aún estaba 1-1, que terminó siendo atajado por Hernán Galíndez.

Las declaraciones de Eduardo Coudet tras su debut victorioso en River Eduardo Coudet confesó que él no decidió que Juanfer pateara el penal "Me gustó el partido, por la intención de jugar y de sacar limpia la pelota. En el análisis rápido, creo que fuimos justos ganadores, por las situaciones, por la generación de juego. Tenemos que seguir trabajando. Hay muchas cosas para repetir, pero también hay otras para mejorar", apuntó el Chacho en conferencia de prensa tras su debut triunfal.

"No era una cancha ni un rival fácil. Generan mucho saltando líneas. Hablamos que pase lo que pase había que sostener la idea y las formas, y creo lo hicimos. Al final puse un central más para dejar menos espacios y salir rápido con Freitas", continuó con su análisis, destacando las virtudes del Globo.

En cuanto al penal errado por Juanfer, hizo una pertinente aclaración: "No tomé la decisión yo de que lo pateara él. Para mí los jugadores deciden. Sí estaba el cambio y tuve la intención de que se hicieran los cambios antes del penal. Pero yo no dije quién tenía que patear", confesó el flamante nuevo entrenador de River.