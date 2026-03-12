En el debut del Chacho Coudet, River le ganó 2-1 a Huracán en un partido caliente

Para el Millonario, los goles los hicieron Sebastián Driussi en el primer tiempo y Gonzalo Montiel de penal en el segundo. Jordy Caicedo había marcado desde los doce pasos el empate parcial del Globo antes del descanso. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Facundo Colidio y Lucas Carrizo.

El comienzo mostró a la Banda con intención de asumir el protagonismo, aunque sin demasiada claridad en los metros finales. El elenco quemero, intenso y atento para salir rápido, intentó discutirle la iniciativa. En ese contexto, los del Chacho encontraron la apertura del marcador a los 27 minutos: Driussi capitalizó una acción ofensiva y puso el 1-0, firmando además el primer gol de la era Coudet.

Cuando parecía que River se iba al descanso en ventaja, el partido volvió a equilibrarse. En tiempo agregado de la primera parte, Caicedo anotó de penal el 1-1 y dejó todo abierto para un complemento que terminó siendo todavía más áspero y dramático.

En la segunda mitad, la Banda tuvo la gran chance de volver a adelantarse a los 20 minutos, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por una infracción sobre Ian Subiabre. Juan Fernando Quintero, recién ingresado, se hizo cargo de la ejecución, pero Galíndez le contuvo el remate y sostuvo a Huracán en partido.

Lejos de apagarse, el encuentro levantó temperatura. A los 31 minutos del complemento, el VAR llamó al árbitro por una mano de Emmanuel Ojeda dentro del área del Globo. En medio de las protestas y los empujones, Facundo Colidio y Lucas Carrizo fueron expulsados por conducta violenta, en una secuencia que alteró todavía más el cierre del juego.

El gol de penal de Montiel para el 2-1 de River

Después de varios minutos de tensión, Montiel asumió la responsabilidad desde los doce pasos y a los 85 minutos marcó el 2-1 definitivo para el Millonario. Los locales fueron con empuje en los últimos instantes, incluso con una chance clara de Lucas Blondel en el descuento, pero el conjunto visitante resistió y se quedó con tres puntos valiosos en una noche caliente de Parque Patricios.

Con este triunfo, River alcanzó el quinto puesto de la Zona B del Apertura con 14 unidades. La próxima fecha recibirá a Sarmiento de Junín en el Monumental. Huracán, en tanto, quedó 8° con 12 puntos. Su próximo encuentro será como visitante contra Aldosivi en Mar del Plata.

Fuente: NA

