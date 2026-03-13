La noticia que dejó preocupación en River tras el debut de Coudet con victoria ante Huracán

River arrancó la era Coudet con una sonrisa, pero una señal de alerta dejó al cuerpo técnico atento de cara al próximo partido.

Eduardo Coudet pasó de la alegría por la victoria a la preocupación en cuestión de horas.

River Plate arrancó la etapa de Eduardo Coudet con una victoria por 2 a 1 ante Huracán, pero el debut dejó también una situación que generó preocupación. Sebastián Driussi fue el autor del primer gol y mostró argumentos para ser el delantero que el equipo necesita, aunque no salió a jugar el segundo tiempo.

El atacante marcó el tanto que abrió el marcador con un cabezazo en el área chica tras un preciso centro desde la derecha de Gonzalo Montiel. Su actuación en los primeros 45 minutos fue positiva: se movió por todo el frente de ataque, bajó algunos metros para participar del juego y apareció en el lugar justo para convertir.

Sebastián Driussi marcó el primer gol en la era Coudet El gol de Driussi para el 1-0 de River Sin embargo, la ilusión de ese buen primer tiempo se transformó en incógnita cuando no regresó al campo tras el descanso. En su lugar ingresó el juvenil Joaquín Freitas y rápidamente se instaló la duda sobre si el cambio estaba relacionado con un golpe en el tobillo derecho que había sufrido al inicio del encuentro.

El propio Coudet aclaró la situación tras el partido y explicó que el delantero arrastra una molestia que lo obligó a salir. "Viene con una pubalgia y siente dolor. Pregunté y es más sobre ese tema. Aparentemente, muscular no es nada", explicó el entrenador sobre el motivo de la salida.

La victoria dejó tres puntos y también una alarma encendida en River Driussi y Kendry Páez festejo de River Sebastián Driussi festeja el primer gol de la era Chacho Coudet con el ecuatoriano Kendry Páez. Fotobaires La situación genera cierta incertidumbre en el cuerpo técnico porque se trata de una dolencia frecuente en los futbolistas y que suele requerir control de cargas y trabajos específicos. Además, el delantero viene de atravesar meses con algunas molestias físicas.