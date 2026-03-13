¡Bombazo! Aseguran que Valentín Barco está a un paso de jugar en un grande de la Premier League

Valentín Barco, de gran temporada en el Racing de Estrasburgo, está muy cerca de llegar a un equipo del denominado Big Six del fútbol inglés.

Valentín Barco está muy cerca de jugar un equipo del "Big Six" de la Premier League.

Valentín Barco es uno de las grandes figuras de la Ligue 1 de Francia. De gran presente en el Racing de Estrasburgo, el Colo está viviendo sus mejores días en el Viejo Continente y pueden ser aún mejores si se confirma la noticia que informaron este viernes por el mediodía.

Según informó Guillermo Balague, periodista deportivo español y autor de la biografía autorizada de Lionel Messi, el Chelsea de Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte está interesado en fichar al futbolista surgido en Boca.

Tras breves pasos por Brighton y Sevilla, Barco se consolidó en el fútbol francés, destacándose en el equipo de Alsacia y ganándose reconocimiento en la Ligue 1. Su posible llegada a uno de los equipos que integran el Big Six de la Premier League se perfila como algo lógico: su contratación sería sencilla al estar bajo el mismo grupo empresario, BlueCo, y además contaría con la ventaja de reencontrarse con Liam Rosenior, su exentrenador, lo que convierte a los Blues en el escenario más probable para la próxima etapa del Colo.

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Barco está muy cerca del Chelsea https://t.co/mMuKLEacg5 — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 13, 2026 Valentín Barco está muy cerca de ser refuerzo del Chelsea “En Inglaterra ya lo seguían de cerca: Enzo Maresca lo tenía presente. Además, con Liam Rosenior —que lo potenció en Estrasburgo — a cargo del equipo, Barco tiene otro gran valedor dentro del club. Ya se sabe que no los entrenadores no firman jugadores, pero Rosenior ha dado su visto bueno a una posible incorporación”, expresó el periodista en su cuenta de X.

“No se sorprendan si este verano da el salto a Chelsea con un contrato largo. Su crecimiento en Francia lo ha puesto definitivamente en el mapa”, añadió. Incluso, en estas últimas horas, Balague reconoció que el acuerdo entre el Estrasburgo y el Chelsea está a un paso de cerrarse, por lo que el Colo Barco podría ser refuerzo de los Blues a partir de junio.