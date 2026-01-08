¡Bombazo! Valentín Barco es seguido de cerca por un gigante de Europa

El futbolista del Estrasburgo, Valentín Barco, podría dejar al club francés en este mercado de pases para recaer en un gigante del Viejo Continente.

El inicio de 2026 marcó un nuevo rumbo en Chelsea. La dirigencia decidió cerrar el ciclo de Enzo Maresca y apostar por Liam Rosenior como nuevo conductor del plantel profesional. Ese recambio en el banco no tardó en generar consecuencias en el armado del equipo y ya empezó a reflejarse en los primeros movimientos de mercado, con un nombre argentino que asoma en el radar: Valentín Barco.

Recién desembarcado en Londres, el técnico británico comenzó a delinear prioridades y a evaluar alternativas para reforzar el plantel. En ese contexto, aparece la figura del lateral surgido en Boca, a quien Rosenior conoce de primera mano tras haberlo dirigido recientemente en Racing de Estrasburgo. De acuerdo a la información de DSports, el entrenador ve en el Colo una opción concreta para potenciar el sector izquierdo.

El Chelsea va a la carga por Valentín Barco El rendimiento del defensor en la Ligue 1 respalda ese interés. En la última temporada acumuló 23 presentaciones, aportó un gol y repartió seis asistencias, números que reflejan su influencia ofensiva y su crecimiento sostenido. A meses de la Copa del Mundo de 2026, un desembarco en la Premier League podría ser determinante para mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni.

Valentin-Colo-Barco.jpg Valentín Barco podría desembarcar en el Chelsea. @Argentina Además, el contexto institucional juega a favor de la operación: Chelsea y Estrasburgo forman parte del mismo conglomerado empresarial, encabezado por Todd Boehly, una situación que podría allanar el camino de la negociación y acelerar los tiempos.