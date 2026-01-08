¡Noche para el olvido! Nicolás Otamendi fue expulsado y el Benfica quedó eliminado de la Copa de la Liga
Nicolás Otamendi no tuvo su mejor noche, vio la tarjeta roja en la eliminación de las Águilas frente al Braga y ahora se perderá el clásico frente al Porto.
El Benfica de Nicolás Otamendi, quien tuvo uno de sus peores partidos desde que llegó a las Águilas, no hizo pie en ningún momento del partido y quedó eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal al caer por 3-1 frente al Braga.
A los 19 minutos del primer tiempo, Pau Víctor adelantó al cuadro local y unos minutos más tarde, el uruguayo Maxi Zalazar estampó el 2-0 en una jugada que tuvo como protagonista al campeón del mundo, ya que muchos consideran que quedó pagando ante su rival que lo eludió sin complicaciones.
Ya en el completo Pavlidis descontaría de penal, pero sobre el final del compromiso, Lagerbielke se encargó de sentenciar el 3-1 final que clasificó al Braga a la final, en donde enfrentará al Vitoria Guimaraes. Cabe destacar que Gianluca Prestianni jugó todo el complemento en el Benfica, mientras que Enzo Barrenechea no estuvo presente por una lesión en su brazo izquierdo.
Nicolás Otamendi se fue expulsado y se perderá el clásico con el Porto
El desenlace del encuentro dejó una consecuencia pesada para Nicolás Otamendi. A falta de apenas un minuto para el cierre, el defensor fue expulsado tras protestar de manera airada una infracción sancionada en contra de su equipo. La tarjeta amarilla recibida a los 10 minutos terminó siendo determinante: la reiteración del reclamo derivó en la segunda amonestación y su salida anticipada del campo.
La sanción tendrá impacto inmediato en la agenda del Benfica. El zaguero no estará disponible para el clásico frente al Porto, programado para el miércoles 14 por los cuartos de final de la Copa de Portugal, ya que deberá cumplir con la fecha de suspensión correspondiente. Una ausencia sensible para José Mourinho, que pierde a uno de sus referentes defensivos en un compromiso clave, en un contexto en el que comienzan a aparecer los primeros cuestionamientos desde las tribunas.