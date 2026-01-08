El picante posteo de Cuti Romero tras la derrota del Tottenham: "Deberían salir a hablar otras personas"
Luego de la derrota de los Spurs ante el Bornemouth, el Cuti Romero subió un posteo a sus redes y lo acompañó con un tajante mensaje.
Por la fecha 21 de la Premier League, el Tottenham de Cuti Romero sufrió una durísima derrota agónica frente al Bornemouth. Con goles de Evanilson, Kroupi y Semenyo a los ¡95! (Tel y Palhinha convirtieron para los londinenses), los Cherries se quedaron contra puntos claves y agonizaron el mal presente de los Spurs.
Tras el final del partido, el marcador central de la Selección Argentina subió un posteo a su cuenta de Instagram con una foto de él y un fuerte mensaje que generó mucho revuelo en las redes.
En primer lugar, el cordobés le pidió disculpas a todos los hinchas y fue muy autocrítico por el presente que atraviesa el club: “Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando. Yo soy el primero, pero seguimos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club”, inició.
Luego, el campeón del mundo lanzó un fuerte dardo: “En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”.
Finalmente, el Cuti Romero dejó un mensaje de esperanza: “Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dándolo todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, tenemos que trabajar más duro y avanzar todos juntos. Juntos, será más fácil”.
El pésimo presente del Tottenham
El presente del Tottenham muestra dos caras bien marcadas. En el ámbito local, el equipo londinense atraviesa una racha irregular: apenas logró una victoria en sus últimas seis presentaciones —frente a Crystal Palace— y suma 27 unidades en 21 fechas disputadas de la Premier League.
El escenario cambia por completo en el plano internacional. En la Champions League, los Spurs se ubican en la undécima posición de la fase de liga y, por ahora, mantienen un panorama alentador que los deja bien perfilados para meterse en las instancias de eliminación directa.