Alarma en la Selección: Dibu Martínez salió lesionado en el entretiempo de Aston Villa y hay preocupación

Emiliano Martínez no salió a jugar el segundo tiempo del empate sin goles ante Crystal Palace y luego se lo vio con hielo en la zona afectada. ¿Qué le pasó?

La tarde de Premier League dejó una escena que nadie esperaba y que rápidamente generó preocupación en Inglaterra y, sobre todo, en el predio de la AFA. Emiliano Martínez no salió a disputar el segundo tiempo en el empate 0-0 entre Aston Villa y Crystal Palace, por la fecha 21 de la Premier League.

El arquero de la Selección argentina había sido protagonista en los primeros 45' al taparle un tremendo mano a mano a Brennan Johnson que impidió la ventaja del equipo local. Sin embargo, tras el descanso el Dibu no volvió al campo y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot, algo que enseguida encendió las alarmas.

Video: el Dibu Martínez no salió a jugar el complemento de Crystal Palace-Aston Villa Dibu Martínez no salió a jugar el segundo tiempo de Crystal Palace-Aston Villa. Dibu Martínez no salió a jugar el segundo tiempo de Crystal Palace-Aston Villa. Video: ESPN Qué le pasó al arquero campeón del mundo Al finalizar el primer tiempo, el marplatense campeón del mundo había dejado dudas cuando se fue corriendo hacia los vestuarios. Ya en el complemento, ni siquiera saltó a la cancha por una molestia muscular y se lo vio con hielo en el gemelo izquierdo, una zona que no es casual.

Es que Martínez había tenido los mismos dolores en octubre de 2025, cuando sufrió un desgarro que lo obligó a parar. Aquella vez, la recuperación fue más rápida de lo esperado y pudo cumplir tanto con Aston Villa como con la Selección (fue desafectado de la gira por Estados Unidos).