El sincericido de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022: "No hice mi mejor Mundial"

El Dibu Martínez palpitó lo que será el Mundial 2026 y, con total honestidad, fue crítico de su rendimiento en la edición de Qatar, donde se convirtió en héroe.

El pasado jueves 18 de diciembre se cumplieron 3 años de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, con la que la Selección argentina pudo sumarse la tan ansiada y merecida tercera estrella. Con Lionel Messi como principal protagonista de la gesta, detrás suyo aparece inmediatamente el nombre de Emiliano Martínez como uno de los máximos responsables.

Con sus heroicas atajadas en momentos cruciales y su imbatibilidad en las tandas de penales, el Dibu se convirtió en un ídolo indiscutido de los fanáticos argentinos y en una marca registrada de la Scaloneta. Sin embargo, el arquero de 33 años no guarda los mejores recuerdos en cuanto lo que fue su actuación individual en aquel inolvidable campeonato.

En diálogo con DSports, el guardameta marplatense palpitó días atrás lo que será el Mundial 2026: "La gente sabe que vamos a competir y vamos a dar el máximo. No tenemos la presión de llegar a la final, pero igual sería doloroso no jugar hasta el último partido", indicó en primer término. Entonces, señaló cómo se siente desde lo personal para este nuevo certamen: "Físicamente me siento perfecto, estoy bien. No tengo dudas que puedo hacer un gran Mundial. Me voy a sentir mejor en este, realmente lo pienso, voy a estar mejor".

En ese sentido, fue crítico de su actuación en 2022: "En Qatar tuve errores técnicos en los partidos, en los 90 minutos. Algunos goles los podía haber sacado: me llegaron 2 veces con Holanda y nos marcaron, y yo pude hacer algo más; con el segundo de Mbappé, también. El penal que me entra pude haber hecho hacer un poco más también. Yo en el arco no sentí que estuviera al cien por ciento como, por ejemplo, hago en mi club o como atajo normalmente la Selección", indicó con total honestidad el "23".