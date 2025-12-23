El tierno "festejo navideño" de Dibu Martínez con un pequeño hincha del Aston Villa que se hizo viral

Emiliano Martínez no solo logró ganarse los corazones de 45 millones de argentinos, sino también los de todos los hinchas de Aston Villa. Una relación que parecía que se acababa en el último mercado de pases y que quedó un poco enrarecida luego de que se cayera su traspaso al Manchester United, pero que él mismo se encargó de enmendar.

El elenco de Birmingham está teniendo una gran temporada y se ubica tercero en la Premier League, a tan solo 3 puntos del líder Arsenal. El último domingo obtuvo un triunfazo clave por 2-1 precisamente ante los Red Devils en el Villa Park, en el que el Dibu tuvo una buena actuación y contabilizó unas cuantas atajadas.

El festejo navideño de Dibu Martínez con un hincha de Aston Villa El festejo navideño de Dibu Martínez con un hincha de Aston Villa Una vez finalizado el encuentro, el arquero marplatense fue ovacionado por la hinchada villana y, mientras se iba a los vestuarios, se sacó la camiseta y, beso en el escudo mediante, se la regaló a un niño que estaba en las gradas. Y cuando amagaba a irse, pegó media vuelta y volvió a encarar al pequeño fanático para pedirle prestado el gorro de navidad que estaba usando con los colores y logo del equipo.

El pequeño hincha accedió y el campeón del mundo se lo calzó en la cabeza para ponerse a sacar músculo y bailar mientras el público aplaudía y coreaba su nombre. Tras esto, le dio un beso al gorrito y de lo devolvió al chico, para marcharse con una nueva y sonora ovación de la afición.