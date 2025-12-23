Su fichaje por € 150.000.000 fue récord en la Premier League, sufrió una doble fractura y está en duda para el Mundial 2026

Alexander Isak, el fichaje más caro en la historia de la Premier League, sufrió una grave lesión y puso en duda su participación en la Copa del Mundo.

Alexander Isak, el fichaje más caro en la historia de la Premier League, sufrió una fuerte lesión y podría perderse el Mundial 2026.

Tras una gran temporada en el Newcastle, Alexander Isak llegó en el último mercado de pases al Liverpool a cambio de € 150.000.000 y se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League.

En sus primeras 16 presentaciones, el delantero de la Selección de Suecia marcó 3 goles y sumó 1 asistencia para el equipo de Arne Slot. Sin embargo, el pasado sábado en la victoria por 2-1 ante el Tottenham, el futbolista salió lesionado tras convertir el 1-0, producto de una fuerte patada de Micky Van de Ven, quien buscó bloquear el disparo e impactó gravemente el tobillo de Isak.

image Alexander Isak y una lesión que lo deja afuera de lo que resta de temporada. @SkySports Alexander Isak sufrió una durísima lesión y podría perderse el Mundial 2026 Tras salir con gestos de dolor, este martes por la mañana se confirmó la gravedad de su lesión: doble fractura de tobillo y peroné, que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

A pesar de que el club evitó dar plazos de recuperación, medios ingleses aseguran que la recuperación será de “varios meses”, por lo que se perdería lo que resta de la temporada y quedó en duda su participación en el Mundial 2026 en caso de que la Selección de Suecia se clasifique (juega el repechaje frente a Ucrania de visitante y si pasa se medirá de local con el ganador de Polonia-Albania).

Video: la infracción de Van de Ven que derivó en la fractura de Isak La infracción de Van de Ven que derivó en la doble fractura de Isak Sky Sports El comunicado del Liverpool y la palabra de Arne Slot “El delantero del Liverpool se lesionó en una falta a la hora de marcar el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido. Tras el diagnóstico, hoy se completó la intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné. La rehabilitación de Isak continuará ahora en el Centro de Formación AXA, sin que todavía se haya fijado un plazo para su regreso”, escribieron desde la cuenta oficial del equipo de Merseyside.