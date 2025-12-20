Tras su fuerte cruce con Slot, Mohamed Salah tuvo un gran gesto con sus compañeros del Liverpool

Luego de su fuerte ida y vuelta con el Arne Slot, el DT de los Reds, Mohamed Salah tuvo un gesto de capitán con todos sus compañeros.

El gesto de Mohamed Salah con sus compañeros del Liverpool tras su polémica con Slot. Foto: EFE

Mohamed Salah es símbolo del Liverpool. El extremo egipcio es el tercer máximo goleador de la histórica del club (250 goles) y hoy es la gran figura del equipo que comanda Arne Slot.

Sin embargo, durante el momento de bajón que atravesaron los Reds en una parte de la temporada, se dio un tenso cruce entre el DT y el egipcio que generó muchas repercusiones y que rápidamente se vitalizó en todos los medios. Ante ello, Slot decidió no convocarlo por dos partidos consecutivos.

Ahora, en las últimas horas, las cosas parecieron calmarse y según comentó Curtis Jones, futbolista del Liverpool, Salah no terminó de recomponer del todo su relación con el DT, pero tuvo un gran gesto con sus compañeros al disculparse por sus polémicas declaraciones.

Slot Salah Salah se disculpó con sus compañeros tras el cruce con Arne Slot. SKY Sports Salah se disculpó sus compañeros del Liverpool "Mo es un hombre independiente y puede decir sus propias cosas. Se disculpó con nosotros y dijo: ´Si he afectado a alguien o les he hecho sentir de alguna manera, les pido disculpas´. Así es él. Sólo puedo hablar desde mi conocimiento de él, de cómo se comporta con nosotros y de cómo actuó al respecto. Además, fue positivo", sentenció el inglés, en diálogo con SkySports.

"Era exactamente el mismo de siempre, tenía una gran sonrisa y todos eran iguales con él. Supongo que es parte de querer ser un ganador", agregó.