El técnico del Liverpool fulminó a Mohamed Salah por sus declaraciones bombas: "Tenemos que reaccionar"

Arne Slot disparó fuertemente contra el egipcio, quien hace unos días lanzó unas declaraciones polémicas contra el DT y toda la dirigencia del Liverpool.

El pasado sábado por la tarde, Mohamed Salah, figura y estrella del Liverpool, lanzó una frase bomba contra Arne Slot y toda la dirigencia del conjunto de Anfield por la falta de minutos en los últimos partidos que disputaron en la Champions League y Premier League.

“Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“, fue lo que dijo el egipcio.

“No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación. No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, añadió.

El técnico del Liverpool fulminó a Salah por sus declaraciones bombas Ahora, quien salió a contestarle fue Arne Slot, que en primera instancia tomó la tajante decisión de no convocarlo para el partido de este martes frente al Inter de Milán por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League.

“Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”, fue lo que dijo el entrenador neerlandés de 47 años, quien fulminó a Salah por su actitud de acusar públicamente de que lo quieran fuera del club.