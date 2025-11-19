Cómo y cuándo se jugará el Repechaje que otorgará los últimos 6 cupos para el Mundial 2026

Ya se definieron las 22 selecciones que competirán para quedarse con las últimas plazas rumbo al Mundial 2026 vía Repechaje. Todo lo que hay que saber.

El Mundial 2026 ya tiene a 42 selecciones clasificadas. Además, se definieron todos los países que jugarán el Repechaje.

El Mundial 2026 ya tiene a 42 selecciones confirmadas y entra en su recta final para completar el álbum. En ese sentido, lo único que resta por definirse es nada menos que el Repechaje, que contará con 22 países que buscarán quedarse con las últimas seis plazas de Estados Unidos-México-Canadá.

Así se jugará el Repechaje de la UEFA Por un lado aparecen los playoffs de la UEFA, cuyo formato contará con 16 selecciones que todavía pelean por los cuatro lugares restantes de Europa: lo jugarán los 12 segundos de la fase de grupos de las Eliminatorias y los cuatro mejores líderes de grupo de la Nations League 2024/25 que no lograron avanzar de manera directa.

Entre los participantes aparecen nombres fuertes como Italia, Polonia, Turquía y Dinamarca. A su vez, el listado lo completan Ucrania, Rumania, República Checa, Albania, Irlanda, Irlanda del Norte, Eslovaquia, Suecia, Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia y Herzegovina y Gales. El sorteo se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre y definirá las ocho llaves (bombo 1 será local del bombo 4; bombo 2 será local del bombo 3). Las semifinales se disputarán el 26 de marzo, mientras que las finales serán el 31, día en el que quedarán definidos los últimos cuatro europeos rumbo al Mundial.

Italia Noruega Italia deberá ganar el Repechaje para volver a jugar el Mundial luego de 12 años. EFE Así se jugará el Repechaje Intercontinental Por otra parte, el Repechaje Intercontinental reunirá a seis selecciones proveniente de cinco confederaciones: Conmebol (Bolivia), AFC (Irak), CAF (RD Congo), OFC (Nueva Caledonia) y Concacaf (Jamaica y Surinam). A diferencia del europeo, acá solo se reparten dos boletos y el formato es distinto, ya que habrá dos llaves de tres equipos: los cuatro peores del ranking FIFA jugarán las semifinales del 23 de marzo y los dos mejores ubicados pasarán directo a la final del 31.

Así, Irak y RD Congo serían los cabezas de llave que arrancan en la final, mientras que Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam deberían pelear el pase en semifinales. El 31 de marzo, con todos los partidos jugados, se conocerán por fin los últimos seis pasajeros que completarán la Copa del Mundo 2026.