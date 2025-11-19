¿Se ilusiona el mundo River? La fuerte decisión que tomaría Manchester City con el Diablito Echeverri

El club inglés evalúa los pasos a seguir con Claudio Echeverri, quien no está cómodo en Alemania ante la poca continuidad, y en River están atentos a la situación.

Los focos en River están puestos en el picante choque con Racing por los octavos de final del torneo Clausura, una de las últimas balas que le quedan al equipo de Marcelo Gallardo para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, una noticia de última hora respecto al futuro de Claudio Echeverri movió el avispero en Núñez.

Ya es sabido que el Diablito, ante la falta de minutos en el fútbol europeo, tiene ganas de volver al Millonario en el corto plazo. Incluso el propio jugador de 19 años dejó en evidencia su deseo con un posteo bomba que publicó hace algunas semanas en medio de su frustrado presente en Bayer Leverkusen.

Atento, River: el City evalúa interrumpir el préstamo del Diablito Echeverri en Alemania En ese contexto, en Inglaterra informan que Manchester City no están contentos con la poca continuidad de Echeverri en Alemania, donde jugó apenas ocho partidos desde su llegada a mitad de año y en solo tres formó parte del equipo titular. Con este panorama, los dirigidos por Pep Guardiola evalúan la chance concreta de cortar el préstamo del enganche ni bien arranque el mercado de pases con la intención de reubicarlo en un nuevo club.

echeverri ¿Cuenta regresiva para volver a River? Instagram @claudioecheverri_ Claro, en River están expectantes a esta situación y los hinchas se ilusionan con el posible regreso del Diablito a comienzos de 2026. Más allá de eso, el equipo argentino tiene en claro que la decisión pasará pura y exclusivamente por los Citizens, quien se lo compró al Millonario en 2024 en una cifra cercana a los U$S18.500.000 y todavía no sentó postura al respecto.