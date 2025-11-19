Revelan cómo fue la reacción de Carlos Bilardo al enterarse de la muerte de Miguel Ángel Russo

El hermano de Carlos Salvador Bilardo relató el momento en que le contaron al DT campeón del mundo en el '86 sobre el fallecimiento de Russo. Los detalles.

Bilardo se enteró de la muerte de Russo por su hermano Jorge, quien se encargó de revelar cómo le impactó la noticia.

La salud de Carlos Salvador Bilardo atraviesa desde hace tiempo un cuadro complejo por el síndrome de Hakim-Adams, motivo por el cual su familia busca cuidarlo de cualquier novedad que pueda alterarlo. Así como ocurrió en su momento con Diego Armando Maradona y César Luis Menotti, la familia fue cuidadosa para contarle al ex DT de la Selección argentina sobre la muerte de Miguel Ángel Russo.

En las últimas horas su hermano Jorge relató cómo fue el instante en que le dieron la noticia del fallecimiento del entrenador de Boca, con quien el Doctor mantenía un vínculo muy cercano: hizo debutar a Miguelo en 1975 como jugador Estudiantes de La Plata y juntos compartieron años muy gloriosos en la historia del club.

La reacción de Carlos Bilardo cuando le contaron sobre el fallecimiento de Russo "Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahi le dije: 'Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeó un poquito", reveló su hermano en una entrevista con Súper Deportivo Radio.

Para reflejar lo que sintió en ese momento, Jorge confesó: "Hoy es bravo, me mató ver su reaccionó, quise salir y tirarme abajo de un colectivo". Además, siguiendo con la reacción de Bilardo, comentó: "Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta que tenés que decirle".