¡Bombazo en la Fórmula 1! La FIA detectó dispositivos ilegales en algunos monoplazas durante el GP de Brasil

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1. Tras un apasionante Gran Premio de Brasil, que tuvo como ganador a Lando Norris, la categoría reina del automovilismo se trasladará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas.

Previo a lo que serán las primeras dos prácticas de este jueves por la noche, los fanáticos de la F1 se despertaron con una noticia bomba: la FIA detectó y retiró dispositivos irregulares durante el GP de Brasil, al comprobar que varios monoplazas utilizaban placas de titanio diseñadas para alterar el desgaste del fondo plano, según informó Motorsport Japón.

La FIA halló dispositivos ilegales en varios autos durante el GP de Brasil Tras la sesión de práctica en Interlagos, varios técnicos comenzaron a sospechar sobre patines capaces de absorber calor en exceso. Las normas establecen dimensiones y materiales muy específicos, pero varios autos circulaban a una altura muy baja sin mostrar el desgaste habitual. Ese detalle llevó a realizar una inspección más minuciosa.

El reglamento indica que deben colocarse tres insertos de titanio perfectamente alineados con la plancha de madera inferior. En general, los equipos estiman cuánto se consumirá el piso y se aseguran de que la tabla conserve el espesor mínimo permitido para evitar sanciones.

No obstante, en el GP de Brasil algunos monoplazas se desplazaron con una altura inusualmente reducida sin presentar un deterioro extraño, porque el titanio alcanzaba altas temperaturas, se dilataba hacia abajo y evitaba que la tabla rozara el asfalto. Durante la vuelta de desaceleración, antes de entrar a boxes, ese material se enfriaba, volvía a su tamaño normal y lograba superar la inspección técnica.