El detalle especial del Alpine que usará Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Alpine presentó un diseño distinto en los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly para el tramo final de la temporada de la Fórmula 1.

El cierre de año en la Fórmula 1 llegará con una sorpresa visual para Alpine. La escudería mostró el diseño que usará en las últimas tres carreras y Franco Colapinto será uno de los encargados de estrenarlo. Con más presencia del rosa y detalles pensados para la noche del Gran Premio de Las Vegas, el equipo francés busca un golpe de frescura en plena pelea por salir del fondo.

El cambio más fuerte aparece en los pontones, ahora totalmente rosas, un guiño directo a la identidad histórica del patrocinador. A eso se suma un detalle que ya generó comentarios: las llantas tienen un diseño tipo ruleta, con cuadros negros y blancos que forman la frase “Casino Mood”, un toque pensado para la cita en el famoso Strip.

Así es el livery especial que Alpine usará en Las Vegas Alpine para Las Vegas La presentación se hizo en redes sociales, donde Alpine acompañó las imágenes con el mensaje: “Terminando el año con un toque más rosa”. Más allá de que el equipo llega último en el Mundial de Constructores, el repunte en São Paulo permitió un pequeño alivio antes de encarar la última parte del calendario.

Este livery especial no se limitará a Las Vegas: también se usará en Qatar y Abu Dhabi, completando la última triple fecha de 2025. Para Colapinto, será una nueva oportunidad de buscar sus primeros puntos en la categoría, mientras Pierre Gasly sigue siendo el único que sumó en lo que va del año.

Las Vegas siempre ofrece un escenario único y los pilotos lo sienten. Girar en plena ciudad, rodeados de luces y casinos, es una experiencia distinta y Colapinto lo vive como un privilegio en su año debut.