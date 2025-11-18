Cayó el líder de la banda que robó la campera de Franco Colapinto en Ituzaingó: cómo fue el operativo

La campera, que fue recuperada, fue entregada por Franco Colapinto durante su paso por la escudería Williams en la temporada anterior.

El suceso ocurrió en Ituzaingó, zona oeste. En la imagen, la campera de Franco Colapinto que le regaló a un fan.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires recuperó una campera que había sido entregada por el mismísimo piloto Franco Colapinto a un fan que luego sufrió un robo en su domicilio de Ituzaingó. Además, los oficiales detuvieron al presunto líder de la banda delictiva, la cual se dedicaba a los escruches (ingresos a una vivienda vacía) en la zona oeste.

El hecho se conoció cuando la víctima volvió a su vivienda y encontró aberturas forzadas junto con la ausencia de diversos objetos. Tras revisar cámaras particulares, el Grupo Táctico Operativo identificó a cuatro involucrados que escaparon en un Citroën C4 gris.

Las imágenes permitieron observar a tres hombres y una mujer alejándose de la zona. Con esta información, los investigadores siguieron la ruta del rodado mediante lectoras de patentes instaladas en distintos puntos del conurbano. El sistema detectó el movimiento del vehículo en Monte Chingolo, Lanús, lo que desencadenó un despliegue policial en el sector.

En ese lugar, los agentes interceptaron al automóvil y detuvieron a Ascencio Espinoza J. S., ciudadano chileno de 30 años, presunto líder de la banda. Durante la inspección, los efectivos secuestraron el vehículo, que tenía motor y chasis suprimidos, junto con un teléfono celular, herramientas y objetos que coincidían con los faltantes denunciados por la víctima. La fiscalía, asimismo, determinó la presencia del detenido en Ituzaingó mediante el análisis de antenas vinculadas a su equipo móvil.

Así se recuperó la campera de Franco Colapinto La investigación avanzó con la identificación de la mujer que también participó en el hecho. Después de obtener una orden judicial, la policía realizó un operativo en Villa Palito, San Justo, donde detuvo a la sospechosa.