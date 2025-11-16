La frase bomba de Gabriel Bortoleto sobre Colapinto que enciende la rivalidad en la F1: "Estilo Pélé-Maradona"

Gabriel Bortoleto habló de su relación con el piloto argentino y dejó una comparación fuerte sobre un posible duelo por el título en el futuro.

La histórica rivalidad deportiva entre Argentina y Brasil podría tener un nuevo capítulo en la máxima categoría del automovilismo.

La histórica rivalidad entre Argentina y Brasil podría encontrar un nuevo capítulo en la Fórmula 1, según lo que dejó entrever Gabriel Bortoleto. El paulista habló sin vueltas sobre su relación con Franco Colapinto, recordó sus años de karting y proyectó cómo sería un duelo directo por un campeonato.

En diálogo con Motorsport, soltó una frase que hizo ruido: “Hoy no estamos peleando un título mundial. El día que estemos luchando por el campeonato, ahí sí puede aparecer una ‘guerra’ estilo Pelé–Maradona. Pero siempre con respeto”. El brasileño dejó claro que imagina un escenario de máxima tensión deportiva si ambos llegan a la cúspide de la categoría.

Bortoleto imaginó una rivalidad histórica con Colapinto en la Fórmula 1 colapinto bortoleto Gabriel Bortoleto analizó el rendimiento de Franco Colapinto y sostuvo que el argentino elevó el nivel interno de Alpine. X Bortoleto también destacó que conoce a Colapinto desde chico. “Corrimos juntos en karting y siempre hubo mucho respeto. Me pone muy feliz que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero tenerlo acá, compitiendo conmigo, antes que enfrentar a alguien que no conozco”, agregó al repasar su vínculo con el piloto argentino.

Ya metido en el presente, valoró lo hecho por el representante de Alpine en su primera temporada completa y no dudó en elogiar su crecimiento. “Franco viene haciendo un gran trabajo. Se ganó la renovación”, aseguró desde Interlagos.

Incluso fue más allá al hablar del rendimiento carrera a carrera. “Desde mi punto de vista, presionó a Gasly en varias carreras. Es un piloto con muchísimo talento. Me pone feliz que juntos representemos a Sudamérica”, comentó el piloto de Sauber, que también atravesó su propio período de adaptación en la categoría.