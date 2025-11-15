El emotivo posteo de un exarquero de Godoy Cruz por el descenso del equipo
Un exarquero del Tomba escribió un sentido mensaje en sus redes sociales tras el descenso a la Primera Nacional. Mirá el posteo.
Diego "el Ruso" Rodríguez, actual arquero de Argentinos Juniors, defendió hace algunos años los colores de Godoy Cruz y, por ello, no pudo ocultar su tristeza por el descenso del equipo a la Primera Nacional.
A través de sus redes sociales envió un emotivo mensaje para los hinchas del Tomba, recordando su pasado en el club, acompañado de una foto con la camiseta del Expreso.
"Para todos los que queremos a Godoy Cruz, hoy es un día muy triste. Estuve dos años en el club y el amor de su gente es algo que jamás olvidaré. Cómo les dije cuando me fui, siempre estarán en mi corazón. Deseo profundamente que este golpe sea pasajero y que el club vuelva a Primera más fuerte que nunca", escribió el Ruso, quien se está recuperando de una lesión.
Rodríguez fue arquero y referente del equipo durante dos años. Llego a Godoy Cruz desde el Panetolikos de Grecia a principios de 2022 y se fue en el 2024 al Bicho de La Paternal. Atajó en el Tomba 68 partidos.