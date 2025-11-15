El emotivo posteo de un exarquero de Godoy Cruz por el descenso del equipo

A través de sus redes sociales envió un emotivo mensaje para los hinchas del Tomba , recordando su pasado en el club, acompañado de una foto con la camiseta del Expreso .

"Para todos los que queremos a Godoy Cruz, hoy es un día muy triste. Estuve dos años en el club y el amor de su gente es algo que jamás olvidaré. Cómo les dije cuando me fui, siempre estarán en mi corazón. Deseo profundamente que este golpe sea pasajero y que el club vuelva a Primera más fuerte que nunca", escribió el Ruso, quien se está recuperando de una lesión.