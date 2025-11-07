El incisivo posteo de Mauro Icardi contra una famosa panelista: "Hay gente que fracasa..."

El delantero no dudó en apuntar indirectamente contra la conocida especialista en espectáculos tras un tenso cruce que ella tuvo con la China Suárez.

La reconocida panelista, Yanina Latorre, recientemente arrojó una bomba al sostener que el equipo turco Galatasaray manifestaba su disgusto ante la escasa dedicación que estaría exhibiendo uno de sus delanteros estelares tras una dolencia física. La especialista en espectáculos afirmó sin tapujos que el Mauro Icardi, en lugar de enfocarse en su completa rehabilitación, se encontraba 'boludeando' en compañía de la China Suárez. Estas aseveraciones fueron el punto de partida de una nueva y feroz disputa pública.

El cruce entre Yanina Latorre y la China Suárez poteos-de-la-china-suarez-y-yanina-latorre-2132861 El posteo de Yanina Latorre criticando fuertemente a la China Suárez. Foto: X @yanilatorre La China Suárez, tras sentirse afectada, lejos de quedarse callada, le pegó a Yanina con una publicación que no afectó en lo absoluto a la panelista. No obstante, la conductora de SQP (América TV) demostró tener una mayor destreza verbal, desmantelando la defensa con un contraataque demoledor. Fue en ese momento que el futbolista, Mauro Icardi, sintió la necesidad de intervenir para defender la imagen de su compañera sentimental de las críticas despiadadas de la reconocida angelita. La jugada fue estratégica y buscó desviar la atención de la acusación inicial.

El sutil descargo de Mauro Icardi en redes sociales A través de sus historias en la plataforma Instagram, Icardi intentó burlarse de Yanina con un mensaje cargado de sarcasmo e ironía. El posteo rezaba de forma textual: "Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos. No olviden: hay gente que fracasa sola pero igual quiere dirigir tu camino". Este mensaje es un tiro por elevación que remite a un anterior conflicto de la panelista, aludiendo a viejas rencillas y escándalos personales.

Icardi posteo Es innegable que Icardi dirigió su dardo directamente a la comunicadora y al escándalo familiar que la envolvió tiempo atrás, cuando la fallecida Natacha Jaitt expuso su encuentro extramatrimonial con el comentarista deportivo Diego Latorre.