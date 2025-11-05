Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por la famosa cartera que le regaló Mauro Icardi

En los últimos días, la China Suárez fue duramente criticada luego de publicar en sus redes sociales una costosa cartera que le regaló Mauro Icardi. Fue esta una de las razones que motivó que Wanda Nara estallara de furia contra la actriz y ahora Yanina Latorre decidió apuntar contra Eugenia .

La conductora de América opinó sin filtro sobre el posteo de la China y no se guardó absolutamente nada: "Hay una bolu... que me estuvo bardeando porque yo critiqué a la China Suárez durmiendo arriba de una cartera rosa".

Luego, agregó: "Primero que el video mío era gracioso, la cartera me la pagué yo y la China lo hace desde un lugar patético para reflejarle a Wanda Nara que su novio le regaló una cartera". Esto no fue todo, ya que la panelista de Ángel de Brito siguió disparando munición gruesa contra la pareja de Mauro Icardi.

"Me parece vacío, no tenés nada más lindo que contarle al mundo de tu vínculo" , expresó Yanina . Los usuarios de redes sociales también apuntaron contra Eugenia China Suárez tras la imagen que compartió en su Instagram y comentaron por supuesto apoyando a Wanda Nara.

Eugenia China Suárez y Mauro Icardi se encuentran pasando un gran momento en su relación amorosa. La actriz decidió mudarse para acompañarlo en su carrera futbolística junto a sus hijos.

Los regalos no faltan en esta relación y en los últimos días la China compartió que Mauro Icardi le obsequió una cartera de la marca Louis Vuitton: "La cartera más linda del mundo. Gracias, mi amor, por la sorpresa, te amo".

Captura de pantalla 2025-11-05 201756 Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez por la cartera que le regaló Icardi. Foto: Instagram / @sangrejaponesa.

"Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije bueno, ya fue. Me lo mandó a fabricar. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón", expresó en otra publicación que compartió en su historia de Instagram. La cartera es una edición limitada y es por esto que no está disponible en la página; sin embargo, una de similares características ronda en alrededor de 1.300 y 3.000 dólares.