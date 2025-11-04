Hija del Fuego: Disney+ anunció la llegada de una dramática serie protagonizada por la China Suárez

La producción audivisual estará disponible en el servicio de streaming en los próximos días. Los detalles.

Noviembre llegó con grandes novedades en las diferentes plataformas de streaming y por supuesto que Disney+ no es la excepción. En las últimas horas, dieron a conocer el adelanto de Hija del Fuego, película protagonizada por la China Suárez.

La serie estará disponible a partir del 19 de noviembre y está ambientada en la Patagonia argentina y en clave de thriller romántico. La historia sigue a una mujer marcada por su pasado que busca venganza. Además, cuenta con la producción de Adrián Suar.

El elenco principal se completa con Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.

En Hija del fuego: la venganza de la bastarda, un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (China Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza.