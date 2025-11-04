Bomba en Netflix: Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso en el set de Stranger Things

Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal por acoso psicológico e intimidación contra su compañero de Stranger Things, David Harbour.

Una inesperada polémica sacudió al fenómeno global Stranger Things, a días del esperado estreno de su quinta y última temporada. Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal contra su compañero de elenco, David Harbour, a quien acusa de acoso psicológico e intimidación en el set de grabación.

stranger things Netflix no emitió declaraciones oficiales. Stranger Things Según informaron portales internacionales como Daily Mail y Page Six, la denuncia se habría realizado ante la producción justo antes de que comenzaran las grabaciones de la temporada final. Este conflicto entre los dos protagonistas sorprendió a los fans y puso en duda la autenticidad de su vínculo fuera de la pantalla.

Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso psicológico La denuncia de Millie Bobby Brown desató una investigación interna dentro de la producción, la cual, "se extendió durante varios meses". Trascendió que la actriz entregó "páginas y páginas de acusaciones" a la producción, revelando la gravedad de las situaciones vividas.

stranger things (1) La denuncia se realizó antes de la quinta temporada. Stranger Things Si bien no se conocieron detalles específicos de las acusaciones, las fuentes aclararon que el expediente no menciona comportamientos de índole sexual por parte de David Harbour. Las quejas se centrarían en situaciones de maltrato verbal y hostigamiento psicológico en el set.

La tensión en el set se evidenció, según Daily Mail, durante la filmación del episodio final de la serie. Millie Bobby Brown habría estado acompañada por un representante personal en el set, una medida poco habitual para los protagonistas principales de Stranger Things.