Las series de Netflix que se estrenaron en 2025 y ya rankean entre lo mejor del año

Suspenso, romance y misterio lideran la lista de los géneros favoritos. Te contamos todo sobre estas estrellas de Netflix.

Las series de Netflix que no te vas a querer perder.

El 2025 fue un gran año para Netflix que logró posicionar algunas de sus series entre las mejores del 2025. Algunas son thrillers, otras romances y pocas ficción, y exploran temas tan variados como salud mental, amistad y maternidad por lo que son aptas para todo público.

Las series perfectas para ver en Netflix Tú y todo lo demás es la serie de Netflix que logró atrapar al público con una historia dolorosa pero reflexiva. En esta ocasión se presenta a Ryu y Cheon que fueron inseparables durante su infancia, pero los años los alejaron. Luego de que ella reciba un diagnóstico terminal, decide invitar a su amiga a acompañarla. Juntas reviven el pasado y crean nuevas conexiones.

tu y todo lo demás Tu y todo lo demás es una serie de Netflix. Archivo MDZ. When Life Gives You Tangerines. Es una miniserie coreana que sigue la vida de dos jóvenes que se cruzan y crecen juntos entre triunfos y desafíos. Los acompañamos en sus primeros años de noviazgo, separaciones, trabajos, pérdidas y segundas oportunidades. Esta es una historia donde el amor se ve en el esperar, insistir y volver a elegir.

cuando la vida te da mandarinas Cuando la vida te da mandarinas es una serie coreana. Archivo. Dapartament Q está basada en una exitosa saga danesa que sigue a un investigador solitario y a su compañero novato. Juntos reabren casos sin resolver, pero lo que empieza como una simple rutina se convierte en un retrato de la sociedad nórdica. En esta producción, Netflix muestra personajes rotos pero inteligentes que te mantienen enganchado desde el primer episodio.