Nadie esperaba que esta serie divertida en Netflix se volviera tan plana al final

A medida que avanza la temporada, el público nota que empezó como una historia fresca y después la serie se vuelve irregular.

Netflix guarda una serie que empieza divertida y termina sin la energía del inicio. Nada sospechosos inicia con una trama llena de enredos, humor y personajes carismáticos, pero a medida que avanzan los capítulos, algo se pierde en el camino. Lo que prometía ser una comedia ligera con tintes policiales acaba diluyéndose.

Una serie divertida para muchos La historia reúne a tres mujeres que llegan a la mansión de un hombre que las engañó. Todas buscan respuestas, pero lo que encuentran es su cadáver. Desde ese momento se desata una investigación que mezcla misterio, enredos amorosos y situaciones absurdas. El planteo es original y los primeros episodios logran captar la atención.

netflix2 Sin embargo, la chispa inicial se apaga pronto. Los personajes, que al principio resultan frescos y divertidos, comienzan a repetir gestos y frases, mientras la trama avanza sin tantas sorpresas. Las situaciones que antes generaban risa se vuelven predecibles, y el misterio central pierde fuerza por falta de tensión.