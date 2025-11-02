Netflix: el secreto que amenaza con arruinar a un político

Un secreto oculto sacude la vida de un político y convierte su destino en un juego peligroso. Así arranca Animales sin collar, el thriller español que llegó a Netflix para poner en jaque las apariencias del poder, el amor y la lealtad. Lo que parece una historia de éxito político se convierte pronto en una batalla moral donde nadie está a salvo.

netflix3 Netflix revela el secreto Dirigida por Jota Linares y protagonizada por Natalia de Molina y Daniel Grao, la película combina tensión y emoción con una trama que explora los límites entre la verdad y la mentira. Ambientada en Andalucía, sigue la historia de Abel, un político a punto de ganar unas elecciones, y Nora, su esposa, que guarda un secreto capaz de destruirlo todo. La calma inicial se rompe con la llegada de viejos conocidos que traen el pasado de vuelta.