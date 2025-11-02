Netflix: el secreto que amenaza con arruinar a un político
Netflix muestra una historia donde la verdad se paga cara y donde las cadenas invisibles pesan y mucho.
Un secreto oculto sacude la vida de un político y convierte su destino en un juego peligroso. Así arranca Animales sin collar, el thriller español que llegó a Netflix para poner en jaque las apariencias del poder, el amor y la lealtad. Lo que parece una historia de éxito político se convierte pronto en una batalla moral donde nadie está a salvo.
Netflix revela el secreto
Dirigida por Jota Linares y protagonizada por Natalia de Molina y Daniel Grao, la película combina tensión y emoción con una trama que explora los límites entre la verdad y la mentira. Ambientada en Andalucía, sigue la historia de Abel, un político a punto de ganar unas elecciones, y Nora, su esposa, que guarda un secreto capaz de destruirlo todo. La calma inicial se rompe con la llegada de viejos conocidos que traen el pasado de vuelta.
La obra muestra un juego de poder que va más allá de la política. Los personajes se enfrentan a sus propias contradicciones, atrapados entre el deber, la culpa y el deseo de liberarse. Linares logra construir un ambiente sofocante, en el que cada gesto y cada mirada esconden algo más. La tensión crece de forma constante, impulsada por silencios, traiciones y decisiones que marcan el rumbo de todos.