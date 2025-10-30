Netflix: una película provocadora sobre la venganza que incomoda
Esta película de Netflix devuelve lo que la sociedad intenta ocultar. Es tan provocadora como el mensaje que transmite.
"Hermosa venganza" o “Una joven prometedora” sacude al público con una historia que nos da belleza, rabia y justicia. Es una película de Netflix que busca remover. La directora Emerald Fennell crea una obra que duele, divierte y perturba al mismo tiempo, mientras Carey Mulligan entrega una actuación que marca un antes y un después en su carrera.
Netflix sacude al público con esta historia
La trama sigue a Cassie, una mujer que finge estar ebria para enfrentar a hombres que intentan aprovecharse de ella. Lo que comienza como un juego de venganza personal se convierte en una crítica feroz a una sociedad que protege a los agresores y calla a las víctimas. Cada escena lanza una pregunta incómoda que no deja espacio para la indiferencia.
Te Podría Interesar
Fennell usa el humor negro como una herramienta para exponer lo que muchos prefieren ignorar. Las risas se mezclan con el horror, y esa mezcla genera una tensión que se mantiene hasta el último segundo. No hay héroes ni villanos absolutos, solo personas atrapadas en un sistema que normaliza el abuso y premia el silencio.
El uso de la música es otro acierto. Canciones pop, brillantes y alegres, suenan en momentos cargados de dolor. Esa elección no es casual: la directora busca demostrar que lo frívolo también puede ser poderoso. Incluso incluyó Toxic de Britney Spears en la banda sonora, un símbolo perfecto para una historia que transforma lo ligero en arma.