Netflix: una película provocadora sobre la venganza que incomoda

Esta película de Netflix devuelve lo que la sociedad intenta ocultar. Es tan provocadora como el mensaje que transmite.

"Hermosa venganza" o “Una joven prometedora” sacude al público con una historia que nos da belleza, rabia y justicia. Es una película de Netflix que busca remover. La directora Emerald Fennell crea una obra que duele, divierte y perturba al mismo tiempo, mientras Carey Mulligan entrega una actuación que marca un antes y un después en su carrera.

Netflix sacude al público con esta historia La trama sigue a Cassie, una mujer que finge estar ebria para enfrentar a hombres que intentan aprovecharse de ella. Lo que comienza como un juego de venganza personal se convierte en una crítica feroz a una sociedad que protege a los agresores y calla a las víctimas. Cada escena lanza una pregunta incómoda que no deja espacio para la indiferencia.

netlix2 Netflix apuesta a esta historia. Fennell usa el humor negro como una herramienta para exponer lo que muchos prefieren ignorar. Las risas se mezclan con el horror, y esa mezcla genera una tensión que se mantiene hasta el último segundo. No hay héroes ni villanos absolutos, solo personas atrapadas en un sistema que normaliza el abuso y premia el silencio.