Netflix: la película de terror psicológico imperdible este fin de semana

Netflix tiene la película para maratonear este fin de semana. Ideal para quienes disfrutan del terror y la sátira social.

El terror dice presente en Netflix y más este fin de semana de Halloween. La plataforma de streaming ofrece una amplia variedad de películas y series para quienes quieran disfrutar de este género sin moverse del sillón.

Entre las producciones que se destacan se encuentra la película Huye (Get Out). Un film dirigido por Jordan Peele que logró llevarse todas las miradas desde su estreno en el año 2017. Inclusive, ganando grandes premios y reconocimientos, como un Oscar a Mejor Guión Original.

¡Huye!.jpg Huye se sumó este año al catálogo de Netflix. Foto: Archivo De qué trata la película En 104 minutos, el terror psicológico y la sátira social se apoderan de la pantalla y presentan la historia de un joven fotógrafo afroamericano llamado Chris que viaja con su novia Rose a conocer a sus padres en una elegante casa de campo.

Al comienzo todo parece marchar de forma encantadora, pero poco a poco comienzan a suceder cosas extrañas: los sirvientes actúan de manera inquietante y las conversaciones se vuelven cada vez más incómodas. Lo que parecía una simple reunión familiar se transforma en una pesadilla cuando Chris descubre el oscuro secreto que se esconde detrás de la amabilidad de los Armitage.