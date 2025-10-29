Netflix estrena la cuarta temporada de una saga épica con un cambio que divide a los fans

The Witcher vuelve a Netflix el 30 de octubre con Liam Hemsworth reemplazando a Henry Cavill como Geralt de Rivia.

Netflix anunció el estreno de la cuarta temporada de una de sus series fantásticas más exitosas. The Witcher volverá el 30 de octubre con ocho episodios disponibles de una sola vez, pero esta vez con un cambio que no pasará desapercibido para los fanáticos: Geralt de Rivia tiene un nuevo rostro.

Esta nueva entrega retoma los eventos donde la guerra ha separado a los personajes principales, y el grupo deberá reconstruirse para enfrentar nuevos enemigos y alianzas inesperadas. Sin embargo, el gran detalle que genera debate es que el actor Henry Cavill, quien interpretó al cazador de monstruos icónico desde el inicio de la serie, dejó el papel por decisión personal y creativa. En su lugar ingresa Liam Hemsworth como nuevo rostro del protagonista, marcando el inicio de una etapa renovada para la producción.

The Witcher, Series, Netflix Fuente: Instagram The Witcher Cavill deja el papel protagonista y en su lugar veremos a Liam Hemsworth. Fuente: Instagram The Witcher Un cambio que divide opiniones Este cambio será un antes y un después para los seguidores de la serie. Cavill se ganó el corazón de los fans con su interpretación física e intensa del personaje. Su salida generó controversia y especulaciones sobre diferencias creativas con los guionistas de la serie.

Los creadores defienden la incorporación de Hemsworth argumentando que la historia también evoluciona: el héroe aparece más dañado, humano y en un viaje diferente al de temporadas anteriores. Según adelantos oficiales, esta temporada explorará aspectos más vulnerables de Geralt mientras enfrenta las consecuencias de sus decisiones pasadas.

De qué trata The Witcher The Witcher sigue la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario con habilidades sobrenaturales en un mundo medieval lleno de magia, criaturas peligrosas y política oscura. La serie adapta las novelas de Andrzej Sapkowski y se centra en tres personajes principales: Geralt, la poderosa hechicera Yennefer y Ciri, una joven princesa con un destino ligado al brujo. La trama combina acción, fantasía épica y dilemas morales mientras los personajes navegan guerras, profecías y traiciones en el Continente, un mundo inspirado en mitología eslava.