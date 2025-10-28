Netflix: la historia de amor clásica y moderna que no podés dejar de ver

Una icónica película se encuentra en Netflix en una versión que mezcla diálogos originales con un entorno urbano contemporáneo.

En Netflix podemos encontrar nuevas producciones pero también clásicos que han marcado la historia. Una de ellas es Romeo y Julieta, una adaptación de 1996 que te hará ver esta historia tracidicional de otro modo.

Dirigida por Baz Luhrmann, la película traslada la obra de Shakespeare a los suburbios modernos de Verona, manteniendo intacto el diálogo original, pero con un estilo visual y musical totalmente actualizado.

romeo-julieta-pelicula-3 La clásica historia se encuentra disponible en Netflix. Foto: Archivo Una película con un elenco de lujo El film cuenta con un elenco estelar: Leonardo DiCaprio y Claire Danes interpretan a los jóvenes amantes, mientras que John Leguizamo, Harold Perrineau, Pete Postlethwaite, Paul Sorvino, Brian Dennehy, Paul Rudd, Vondie Curtis-Hall y Miriam Margolyes completan un reparto que aporta intensidad y profundidad a la trama.

La historia sigue siendo la misma: dos familias enfrentadas, un amor prohibido y un desenlace trágico. Sin embargo, la puesta en escena, la música de los años 90 y los escenarios urbanos hacen que la película muy emocionante para el público moderno.